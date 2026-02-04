Izrael ismét csapásokat intézett a Gázai övezet több pontja ellen szerdára virradóra, a gázai polgári védelem tájékoztatása szerint a műveletekben tízen meghaltak, köztük három gyerek, 31-en pedig megsebesültek.
Az áldozatokról szóló tájékoztatást a gázavárosi es-Sifá, illetve el-Ahli kórház, valamint a Hán Júniszban található Nasszer kórház megerősítette.
Nem sokkal később kiadott közleményében az izraeli hadsereg is beszámolt a csapásokról, amelyeket, mint hangsúlyozta, azért indítottak, mert "terroristák" nyitottak tüzet a Gázai övezet északi részén állomásozó katonákra, az izraeli felügyelet alatt álló területek határát jelző "sárga vonalnál".
A közleményben hozzátették, hogy a lövések - amelyeket a tavaly októberben megkötött tűzszünet megsértésének minősítettek - súlyosan megsebesítettek egy tartalékost.
(MTI nyomán)