Háború :: 2026. február 4. 10:07 ::

Továbbra sem hallgatnak a fegyverek a Gázai övezetben

Izrael ismét csapásokat intézett a Gázai övezet több pontja ellen szerdára virradóra, a gázai polgári védelem tájékoztatása szerint a műveletekben tízen meghaltak, köztük három gyerek, 31-en pedig megsebesültek.

Az áldozatokról szóló tájékoztatást a gázavárosi es-Sifá, illetve el-Ahli kórház, valamint a Hán Júniszban található Nasszer kórház megerősítette.

Nem sokkal később kiadott közleményében az izraeli hadsereg is beszámolt a csapásokról, amelyeket, mint hangsúlyozta, azért indítottak, mert "terroristák" nyitottak tüzet a Gázai övezet északi részén állomásozó katonákra, az izraeli felügyelet alatt álló területek határát jelző "sárga vonalnál".

A közleményben hozzátették, hogy a lövések - amelyeket a tavaly októberben megkötött tűzszünet megsértésének minősítettek - súlyosan megsebesítettek egy tartalékost.

(MTI nyomán)