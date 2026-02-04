Háború :: 2026. február 4. 17:32 ::

A rafahi átkelőnél is terrorizálják a palesztinokat a zsidók

Több palesztin nő izraeli biztonsági erők által elkövetett zaklatásokról számolt be a nemrégiben újranyitott rafahi átkelőhelyen, az Egyiptomból a Gázai övezetbe való visszatérésük során. Az izraeli hadsereg visszautasította a vádakat.

A dpa hírügynökségnek nyilatkozó 70 éves Um Ahmed elmondta: az izraeli katonák a belépés során bekötötték a visszatérők szemét, kihallgatásuk közben pedig megfenyegették őket. Elmondása szerint az idős és beteg embereknek is órákon át kellett várakozniuk az átkelőn, mielőtt beléphettek a Gázai övezetbe.

Egy Gázavárosból származó nő arról számolt be, hogy az izraeli katonák elvették a visszatérők csomagjait, köztük egy gyermek játékát is. Elmondása szerint attól tartott, hogy őrizetbe veszik vagy visszafordítják.

Egy harmadik palesztin nő úgy nyilatkozott, hogy az átkelés számára nem rutinszerű eljárásnak, hanem "büntetésnek" tűnt.

Az izraeli hadsereg közleményében visszautasította a vádakat, hangsúlyozva: az Egyiptomból a Gázai övezetbe belépők biztonsági ellenőrzése során tudomásuk szerint nem történt visszaélés, bántalmazás, letartóztatás vagy vagyonelkobzás az izraeli biztonsági erők részéről.

A hétfőn újranyitott rafahi határátkelő az egyetlen olyan átkelő, amely nem izraeli területen halad át. Az átkelőn a belépők és kilépők listáinak ellenőrzését végzik, a működtetést távolról irányítják. A palesztin oldalt a Palesztin Nemzeti Hatóság működteti az Európai Unió rendészeti missziója, az EUBAM felügyelete alatt.

A palesztin egészségügyi minisztérium közlése szerint az átkelő megnyitását követő első két napban 71 palesztin hagyta el a Gázai övezetet, közülük 21 ember egészségügyi ellátás céljából. Hétfőn 12, kedden pedig 40 palesztin tért vissza a térségbe.

(MTI)