Lapértesülés: Zelenszkij hamarosan bejelenti, hogy elnökválasztás és népszavazás lesz a maradék Ukrajnában

Ukrajna megkezdte az elnökválasztás és az Oroszországgal kötendő békemegállapodásról szóló népszavazás előkészítését, miután a Trump-adminisztráció nyomást gyakorolt Kijevre, hogy május 15-ig tartsa meg mindkét szavazást, különben kockáztatja az amerikai biztonsági garanciák elvesztését – írja a Financial Times.





Sources indicate President Volodymyr Zelensky intends to announce the election plans on February 24-the fourth anniversary of Russia's full-scale invasion. 🇺🇦 🇺🇸- Ukraine Plans Presidential Elections and Peace Referendum Amid U.S. PressureSources indicate President Volodymyr Zelensky intends to announce the election plans on February 24-the fourth anniversary of Russia's full-scale invasion. pic.twitter.com/tU6vORzaff February 11, 2026

Ukrán és nyugati tisztviselők, valamint az ügyhöz közeli források szerint a lépésre a Fehér Ház Kijevre nehezedő intenzív nyomása alatt került sor, hogy tavasszal lezárják a béketárgyalásokat.

A terv összhangban van az Egyesült Államok azon törekvésével, amelyet Volodimir Zelenszkij múlt pénteken vázolt fel újságíróknak, hogy júniusra aláírják az összes dokumentumot, amelyek véget vetnek Európa második világháború óta legnagyobb konfliktusának. „Azt mondják, hogy júniusig mindent meg akarnak tenni... hogy véget érjen a háború” – mondta az elnök az újságíróknak, utalva a Fehér Ház azon kívánságára, hogy a novemberi amerikai félidős választásra összpontosítson.

A Financial Times megjegyzi, hogy a választások megtartása drámai politikai fordulatot jelentene egy olyan elnök számára, aki úgy érvelt, hogy ilyen szavazás lehetetlen, amíg az országban hadiállapot van érvényben, több millió ukrán van kitelepítve, valamint az ország mintegy 20 százaléka orosz megszállás alatt áll.

A tervezésben részt vevő ukrán és európai tisztviselők, valamint az ügyben tájékozott más személyek szerint Volodimir Zelenszkij február 24-én, az orosz támadás negyedik évfordulóján tervezi bejelenteni az elnökválasztás és a népszavazás tervét.

„Az ukránoknak az a nehezen megfogható elképzelésük, hogy mindezt Zelenszkij újraválasztásával kell összefüggésbe hozni” – mondta egy, az ügyhöz közel álló nyugati tisztviselő. Tisztviselők hangsúlyozták, hogy az ütemterv és az amerikai ultimátum nem tartható biztosan, mivel számos tényezőtől függ, beleértve, hogy előrelépés történhet-e Vlagyimir Putyin orosz elnökkel kötendő békemegállapodás felé.

Donald Trump amerikai elnök jelezte Kijevnek, hogy az amerikai biztonsági garanciák a szélesebb körű békemegállapodás elfogadásától függenek, amely valószínűleg magában foglalná a Donbász régió Oroszországnak való átengedését, és amelyet Washington a május 15-i határidő előtt szeretne megkötni.

A munkaterv szerint az ukrán parlament márciusban és áprilisban dolgozna a háborús körülmények között történő szavazás lehetővé tételét célzó jogi változtatásokon, mivel a hadiállapot tiltja Ukrajnában, hogy háború idején országos választásokat tartsanak.