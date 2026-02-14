Háború :: 2026. február 14. 22:11 ::

A kudarc sem kizárt: a tárgyalások Donyeck megye területének ötödéről szóló kérdésre szűkültek Rubio szerint

Az ukrajnai háború lezárásáról szóló tárgyalások Donyeck megye azon ötödének birtoklása körüli kérdésre szűkültek, amely jelenleg nincs orosz felügyelet alatt - jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter szombaton.

Marco Rubio Münchenben a biztonságpolitikai konferencia helyszínén a Bloomberg hírügynökségnek adott interjúban kifejtette, hogy a terület feladása Ukrajna számára "nyilvánvaló okokból" kemény engedmény lenne mind taktikai, mind politikai nézőpontból.

"Folytatni fogjuk azon módozatok feltárását, amelyek láthatóvá teszik, van-e olyan megoldás erre a kivételes problémára, ami elfogadható Ukrajna számára, és amit Oroszország is elfogad" - fogalmazott a külügyminiszter.

Marco Rubio megismételte, hogy bár a kudarc sem kizárt, az Egyesült Államok minden megtesz majd annak érdekében, hogy feltárják, tető alá hozható-e megállapodás a háborúban álló két fél között.

Nem zárul majd hagyományos értelemben vett vereséggel a háború

Megállapította, hogy az ukrajnai háború nem zárul majd hagyományos értelemben vett vereséggel, ismét rámutatva arra, hogy Oroszország hetente 7-8 ezer katonát veszít, míg Ukrajnában hatalmas az infrastruktúrában esett kár, aminek újjáépítése évekbe telik és dollármilliárdokba kerül majd.

Marco Rubio egyben elismerően beszélt arról a munkáról, amit a béketárgyalások érdekében Steve Witkoff, az amerikai elnök békemissziókért felelős különleges megbízottja végez, Jared Kushner társaságában.

A két zsidó vezeti az amerikai delegációt a kedden folytatódó háromoldalú tárgyaláson, majd azt követően már az Iránnal tervezett közvetlen tárgyalásokra készülnek - jelezte a külügyminiszter.

Marco Rubio azt is kifejtette, hogy az Egyesült Államok Európa túlélésében érdekelt a sok téren szoros összekapcsoltság okán, valamint a transzatlanti szövetség kritikus fontossága miatt is.

Hozzátette, hogy a Müncheni Biztonsági Konferencián elmondott beszédének üzenete hasonló volt ahhoz, amit J. D. Vance alelnök egy évvel korábban ugyanott mondott. Mégpedig az, hogy amikor az Egyesült Államok kritikusan nyilvánul meg Európa részéről elmulasztott vagy éppen meghozott döntések miatt, akkor azt azért teszi, mert törődik Európával.

Kérdésre válaszolva hozzátette, hogy Washingtonnak nincs kifogása az ellen, hogy a német, a kanadai vagy a brit kormány vezetői Pekingbe látogatnak és ott tárgyalnak. Hozzáfűzte, hogy Donald Trump amerikai elnök tavasszal utazik a kínai fővárosba.

"Az várjuk el, hogy a nemzetállamok egymással kapcsolatban legyenek, de végső soron azt várjuk, hogy a nemzetállamok a saját nemzeti érdeküknek megfelelően cselekszenek" - fogalmazott az amerikai külügyminiszter a Bloombergnek Münchenben adott interjúban.

(MTI nyomán)