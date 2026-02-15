Háború, Külföld :: 2026. február 15. 13:26 ::

Apró "ajándék" a mészárosok gépezetétől: Izrael édességek és energiaitalok Gázai övezetbe szállítását engedélyezte a ramadán előtt

Izrael az elmúlt hetekben több száz teherautónyi édesség és energiaital Gázai övezetbe szállítását engedélyezte a ramadán előtt - jelentette a Walla hírportál vasárnap.

Négy hónappal a gázai "tűzszünet" életbe lépése után (amit a terrorállam persze nem tart be - a szerk.) Izrael naponta hétszáz, humanitárius segélyt szállító teherautó bejutását biztosítja az övezetbe, melyeket élelmiszerrel, az otthonaikból kibombázottak ellátását segítő eszközökkel és orvosi eszközökkel raknak meg.

Az elmúlt két hétben emellett több száz teherautónyi édességet, üdítőitalokat, energiaitalokat és egyéb "finomságokat" is a gázai övezetbe szállítottak, ahol az iszlám világgal együtt a kedd este kezdődő, és március 19-én véget érő ramadán böjti hónapra készülnek, amikor a muszlimok napkeltétől napnyugtáig böjtölnek.

A teherautókat Gázába lépésük után engedéllyel rendelkező gázai kereskedők veszik át, akik a helyi piacon értékesítik a szállítmányt.

(MTI nyomán)