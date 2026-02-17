Háború :: 2026. február 17. 21:27 ::

Nagyon feszült légkörben folyt a tárgyalás Genfben az ukrajnai háborúról

Az ukrán főtárgyaló közlése szerint kedden az esti órákban véget ért az ukrajnai rendezésről amerikai közvetítéssel Genfben tartott orosz-ukrán egyeztetések első napja.

"A közös részt követően a munkát tematikus munkacsoportokban folytattuk" - ismertette az ukrán delegációt vezető Rusztem Umerov a Telegramon. A tárgyalófelek "a gyakorlati kérdésekre és a lehetséges megoldások mechanizmusaira összpontosítottak" - írta az ukrán főtárgyaló, kiemelve, hogy a megbeszéléseknek van egy politikai és egy katonai részük is.

Hozzátette, hogy a tanácskozás szerdán folytatódik.

Umerov még a megbeszélések kezdete előtt úgy fogalmazott, hogy a felek "biztonsági és humanitárius ügyeket" fognak megvitatni.

Az orosz tárgyalódelegáció egyik tagja a TASZSZ orosz állami hírügynökségnek azt mondta, hogy a zártkörű megbeszélések első napja nagyon feszült légkörben folyt a genfi InterContinental szállodában. A tanácskozások háromoldalú és kétoldalú formátumban is zajlottak. A megbeszélések mintegy hat órán át tartottak.

Az orosz delegációt vezető Vlagyimir Megyinszkij elnöki tanácsadó azt közölte, hogy tervei szerint a sajtót a tárgyalások végén tájékoztatja.

Az orosz és az ukrán fél között Steve Witkoff, az amerikai elnök békemissziókért felelős különleges megbízottja és Donald Trump amerikai elnök veje, Jared Kushner közvetít a genfi megbeszéléseken.

Donald Trump a keddi tanácskozáshoz fűzött elvárásaival kapcsolatos kérdésre az elnöki gépén újságíróknak nyilatkozva annyit mondott, hogy "jobb, ha Ukrajna minél előbb a tárgyalóasztalhoz ül".

(MTI)