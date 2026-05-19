Enyhébb büntetést kapott Posta Imre és több szektatársa az "ítéletosztó zsúr" miatt

Kedden délelőtt hirdetett jogerős ítéletet a Fővárosi Ítélőtábla tanácselnöke Posta Imre és társai esetében, eszerint az elsőrendű vádlottat, Posta Imrét két év hat hónap szabadságvesztésre ítélte, ezzel enyhítette a Budapest Környéki Törvényszék korábbi ítéletét, írja az Index.



Mindenkit ki akartak végezni, aki csak eszükbe jutott

A tanács valamennyi vádlott esetében enyhített a büntetésen, és felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte őket, kivételt képez ezalól a dusnoki házaspár, akiket több száz órányi közérdekű munkára köteleztek.

A házaspár a vád ideje alatt kiskorú veszélyeztetését követte el, amikor 2019-ben megakadályozták otthon, szakszerű segítség nélkül született gyermekük anyakönyvezését. Ezzel tudatosan nem biztosítottak gyermekük számára állampolgárságot, igazolványokat, okmányokat, és a gyermek védelmében eljáró szakemberekkel való együttműködést módszeresen és teljesen visszautasították.

Többévnyi fegyház a halálos fenyegetésekért

Alig egy évvel ezelőtt mondta ki bűnösnek a Budapest Környéki Törvényszék bírája Posta Imre és társait alkotmányos rend elleni szervezkedés, emberölés előkészülete és más cselekmények miatt. Posta Imre, az elsőrendű vádlott 2010-ben létrehozta az úgynevezett PI-kört.

A szervezet leképezte a demokratikus állami berendezkedést: a másodrendű vádlott, Kovács Áron "bírói jogkörrel rendelkezett", míg a harmadrendű tag, Ferencziné Ambrus Emő a pénzügyi koordinációért felelt. Később az interneten további tagokat toboroztak, így többek között csatlakozott hozzájuk egy videószerkesztő és egy rendezvényszervező. A Pest Vármegyei Főügyészség alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására irányuló előkészület és egyéb bűncselekmények miatt emelt vádat az ügyben.

Az elsőrendű vádlottat korábban alkotmányos rend elleni szervezkedés és 33 rendbeli emberölés előkészülete miatt öt év fegyházra ítélték.

A másodrendű vádlott három év börtönt kapott. A harmadrendű vádlott két év börtönt kapott négy év próbaidővel felfüggesztve, az ötödrendű pedig egy év felfüggesztett büntetést három év próbaidővel. Két vádlottat próbára bocsátottak – őket zaklatás miatt ítélték el, de a kiskorú veszélyeztetése vád alól felmentették. A vádirat szerint ez egy Bács-Kiskun vármegyei pár volt, akik gyermeküket nem anyakönyvezték, mert tagadták a magyar állam létét. Mindemellett 2021-ben a PI-kör tagjai különböző ismert közéleti szereplőkkel és politikusokkal, közöttük Orbán Viktorral szemben fogalmazták meg a "halálos ítéletüket".

Posta Imre a három évvel ezelőtt tartott előkészítő ülésen vizsgálatot kért, hogy "Magyarország létezik-e, vagy csak egy Izraelben bejelentett cég". Sőt, szerinte Pintér Sándor akkori belügyminisztert egy ukrán tűzpárbajban már régen megölték...

