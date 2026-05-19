2026. május 19. 17:12

Megkezdődött Csehországban a hatóságokat áltranszvesztitaként hülyítő német nacionalista pere

Korábban már beszámoltunk arról, hogy a német nacionalista, Sven Liebich hogyan teszi bolonddá a teljes német jogrendszert és igazságszolgáltatást.



Emlékeztetőül: Liebich egy német nacionalista aktivista, akit "gyűlöletbűncselekmények" és "uszítás" miatt elítéltek Németországban. Liebich, hogy pellengérre állítsa az elmebeteg német jogrendszert, valamint, hogy megússza a börtönt, magát nőként - pontosabban zsidó nőként - kezdte definiálni, melyre a német törvények értelmében mindenféle átalakító műtét és vizsgálat nélkül lehetősége van. Liebich ezután hivatalosan is Marla Svenja Liebich lett. A tárgyalásain női ruhában, valamint Dávid-csillagos medálban jelent meg, valamint mindenkit beperelt, aki azt állította, hogy ő nem nő - köztük a németországi Anne Frank Alapítványt is -, továbbá "nőiségére" hivatkozva női börtönbe kívánt bevonulni, melyet engedélyezett (!) számára a német büntetés-végrehajtás.

Liebich végül nem női börtönbe, hanem illegalitásba vonult, azt állítva , hogy Oroszországban tartózkodik. Barátait, követőit pedig arra ösztökélte, hogy álészlelésekkel zavarják össze a német rendőrséget. Nos, ez sikerült is, ami arcpirító malőrökhöz vezetett a hatóságok részéről.

A szökésben lévő Liebichre végül április 9-én csaptak le Csehországban, s őrizetbe vették. Németország kéri kiadatását. Tegnap, azaz május 18-án végül megkezdődött a pere is.



Liebich hű maradt stílusához, vörös rúzzsal, szakállal és leopárdmintás blúzban lépett be a tárgyalóterembe. Az éles szemű zsidó sajtó rögtön ki is szúrta Liebich új tetoválását, ami miatt óriási hőbörgésbe kezdett. Bal felkarjára egy sárga hatágú csillag került, de a Jude (zsidó) szó helyett az Ungeimpft (oltatlan) szó olvasható benne. A németországi sajtó természetesen undorítónak nevezte a tetoválást, mellyel "a neonáci Liebich meggyalázza a 6 millió zsidó áldozat emlékét".

Liebichet a Freie Sachsen nevű nacionalista párt vezetője, dr. Martin Kohlmann képviselte volna, de a bíró megtiltotta, hogy német védője legyen, így egy cseh ügyvéd vette át a védelmet. A bíróság végül elhalasztotta a kiadatásról szóló döntést. Addig Liebich a pilseni Bory férfi börtönben marad, magánzárkában.



Liebich megtagadott mindenféle orvosi vizsgálatot, így FFP2-es maszkot kell viselnie, ha elhagyja zárkáját. A zuhanyzóban elkülönítve, két női őr felügyelete mellett tusolhat.

