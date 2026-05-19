Külföld :: 2026. május 19. 15:06 ::

Koszovó csendőrséget hoz létre

Megkezdődött a koszovói csendőrség létrehozásának előkészítése - jelentette be kedden Xhelal Svecla belügyminiszter.

A tárcavezető közölte, hogy aláírta annak a munkacsoportnak a létrehozásáról szóló határozatot, amely elemzi és kidolgozza a koszovói csendőrség működési modelljét. Az új szervezet a belügyminisztérium alá tartozna.

Svecla szerint a csendőrség felállítása "fontos lépés lesz a biztonsági rendszer megszilárdításában", feladata pedig a határok, a területi integritás és a szuverenitás védelme, valamint a terrorizmus elleni fellépés, a magas kockázatú zavargások kezelése és a kritikus infrastruktúra biztosítása lesz. A politikus hozzátette, hogy az új egység jelentősen növeli az ország lehetőségeit és képességeit a biztonsági fenyegetések esetében.

A koszovói csendőrség létrehozásáról egy nappal korábban Albin Kurti miniszterelnök is beszélt. Elmondása szerint az új testület elsősorban a határmenti térségekben fellépő bűnözés és korrupció ellen küzdene, valamint terrorellenes feladatokat látna el.

Albin Kurti úgy fogalmazott, hogy a csendőrség "valahol a rendőrség és a hadsereg között" helyezkedik majd el, hasonlóan az olasz carabinierikhez és a francia csendőrséghez (gendarmerie).

(MTI)