Elcsatolt részek, Antimagyarizmus :: 2026. május 19. 14:00 ::

Csak felfüggesztettre és kártérítésre ítélték a magyar fiatalra támadó kolozsvári futballszurkolót

Két év és tíz hónap - három év próbaidőre felfüggesztett - börtönbüntetésre és kártérítésre ítélte alapfokon a Kolozsvári Bíróság azt a kolozsvári futballszurkolót, aki tavaly március 31-én egy magyar fiatalra támadt, súlyos sérüléseket okozva. A május 15-én hozott ítélet nem jogerős - számolt be kedden az Actualdecluj.ro kolozsvári hírportál. /Bővített hír./



A Kolozsvári U szurkolói közismertek agresszivitásukról - írja a képet közzétevő Székelyhon

Az incidens 2025. március 31-én, a két helyi futballcsapat mérkőzése után történt Kolozsváron. A 37 éves támadó - az Universitatea Cluj szurkolója - üveggel dobott meg egy, az ellenfélnek szurkoló 19 éves magyar fiatalt, akinek az arcát találta el.

Tettével az orvosi látlelet szerint 95-100 nap alatt gyógyuló sérüléseket okozott. Eltört az áldozat orra, és négyszer kellett műteni a bal szemét, a szivárványhártya cseréjét és a retina rögzítését biztosító műtétet külföldön végezték el.

A tanúk vallomása szerint az áldozat a támadás nyomán lelki traumát is elszenvedett. Bár a helyi egyetem sportszakára járt, és aktív futballista volt, a történtek után visszahúzódottá vált, félt kimenni a házból, és hosszabb időre abbahagyta a sportolást.

A vádlott kezdettől beismerte tettét, és egyszerűsített eljárást kért. A bíróság testi sértés, a közrend megzavarása és csendháborítás bűntettében találta vétkesnek. Ítéletében azt is figyelembe vette, hogy a férfit problémás viselkedés miatt korábban kitiltották az U meccseiről, és a vádlott a két klub közötti rivalizálás kapcsán is többször agresszívan nyilvánult meg.

Tette nyomán 19 086 lej (1,32 millió forint) és 3392 euró (1,22 millió forint) anyagi kártérítést kell fizetnie az áldozat kezelésének költségeire. Továbbá 30 ezer euró erkölcsi kártérítés kifizetésére is kötelezte a bíróság. Emellett 90 napig közmunkát is kell végeznie.

Az alapfokú ítélet megfellebbezhető.

A kolozsvári rendőrséget a támadás estéjén értesítette két 19 éves fiú, hogy a két helyi futballcsapat mérkőzése után a központi partban ismeretlenek támadtak rájuk, egyiküket üveggel fejbe vágták, amitől eltörött az orra, és több helyen megsérült az arca.

Az áldozat nagybátyja a sajtónak úgy nyilatkozott, hogy a támadók az U ultrái voltak, akik követték a fiúkat, és meggyőződésük szerint azért támadtak rájuk, mert magyarul beszéltek, ugyanis nem volt náluk klubjelvény, ami a rivális csapatra utalt volna.

Kolozsváron az incidens után pár nappal több száz fiatal részvételével csendes felvonulást tartottak az agresszió és a gyűlölet ellen tiltakozva.

A tárgyalás során a vádlott tagadta, hogy tette előre megfontolt lett volna. Az ügyben a nyomozást lefolytató Kolozs megyei rendőrség, majd az ügyészség is arra jutott: "semmi nem utal arra, hogy az agresszió etnikai vagy faji indíttatású lett volna".

Az 1907-ben Kolozsvári Vasutas Sport Klub néven alakult CFR Cluj és az 1919-ben létrejött egyetemi csapat, az Universitatea Cluj között több évtizedes a rivalizálás. A CFR szurkolótáborában nagy számban vannak magyarok is, akik gyakran válnak az U ultráinak célpontjaivá.

(MTI nyomán)