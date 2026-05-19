2026. május 19. 12:58

Ebola: egész Afrikára kiterjedő vészhelyzetet hirdetett ki az afrikai járványügyi központ

Az afrikai járványügyi központ (Africa CDC) kontinentális közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett kedden a Kongói Demokratikus Köztársaságot és Ugandát érintő Bundibugyo-törzs okozta ebolajárvány miatt.

Az afrikai járványügyi központ közlése szerint a döntést a szervezet sürgősségi konzultatív csoportjának ajánlása alapján hozták meg, miután felmérték a járvány terjedésének kockázatait és az érintett országok reagálási képességeit. A rendkívüli intézkedés célja az afrikai országok járványügyi fellépésének összehangolása és a reagálási képességek megerősítése.

A kongói egészségügyi minisztérium kedden 513 gyanús megbetegedésről és 131 halálesetről számolt be.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vasárnap nemzetközi jelentőségű közegészségügyi vészhelyzetnek nyilvánította a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában kitört ebolajárványt.

A WHO kedden összehívta vészhelyzeti bizottságát is a további intézkedések megvitatására. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója Genfben azt mondta: "mély aggodalommal" tölti el a járvány mérete és terjedésének üteme.

