Publicisztika, LMBTQP+ :: 2026. május 19. 16:20 ::

Tovább harcol az LMBTQ-lobbi oldalán az Európa Tanács és az EU is

Ha esetleg elkerülte volna olvasóink figyelmét, vasárnap volt a homofóbia, transzfóbia és bifóbia elleni világnap, melyet természetesen az Európa Tanács és az Európai Bizottság is megünnepelt.



"Mindenki egyenlő", de persze vannak "egyenlőbbek". Heteró világnap természetesen nincs (forrás: Európai Bizottság Magyarországi Képviselete Facebook-oldal)

Mielőtt erről beszélnénk, szögezzük le, hogy a „fóbia” kifejezés a liberális narratívát követi, hiszen a normalitásért való küzdelmet aposztrofálják „fóbiának”. Mondjuk, ha már itt tartunk, a drag queenek például tényleg félelmetesek és ijesztőek, szóval bizonyos értelemben a fóbia szót is használhatjuk ezekre az entitásokra. Zárójel bezárva.

No de lássuk, mit hozott össze az Európa Tanács és az Európai Bizottság, azon belül is a magyarországi képviselet. Először is egy Facebook-posztot, ahol érzékletes grafika segítségével mutatták be, hogy a „sokféleségünk tesz erősebbé bennünket”.

Jól kifejezi az EU elszántságát, hogy az egyenlőséget immáron nem elég deklarálni, „azt mindennapos tapasztalattá kell tenni”, így a 2026-2030-as időszakban az LMBTIQ+ egyenlőségi stratégián keresztül „valódi cselekvéssel támasztják alá az elkötelezettséget”. Ezt is az ominózus posztban írták, és előrevetíti, hogy még jobban ráerősítenek az LMBTQ-propagandára.

Ez a harcos mentalitás a bevándorlás vagy a bűnözés elleni küzdelemben nem érvényesül, mint ahogy Izrael tettei ellen sem, de nyilván nem ezen fogunk meglepődni.

Ezzel párhuzamosan a sokféleséget is elcsúfítják, hiszen a sokszínűség, a változatosság (mint ahogy a szivárvány is) eredetileg pozitív fogalmak, csupán az LMBTQ-lobbi töltötte fel őket negatív tartalommal, így lényegében a szavainkat is lopkodják. Az ő általuk értelmezett „sokféleség” pont, hogy gyengíti a civilizációnkat, ráadásul nem is jelent tényleges sokféleséget, hiszen uniformizál, a kicsit is eltérő véleményt pedig üldözi.

Ideje megújítani a "szexuális kisebbségekhez" tartozók teljes és egyenlő jogainak biztosítása iránti elkötelezettséget Európa-szerte – ezt már Alain Berset, az Európa Tanács (nem összekeverendő az Európai Tanáccsal, de bizonyára ott is ugyanaz a vélemény) főtitkára jelentette ki szintén a homofóbia, transzfóbia és bifóbia elleni világnapon.

Szerinte még mindig „gyűlölettel és diszkriminációval” találkoznak e szexuális kisebbségek Európa-szerte.

Abba persze már nem gondolnak bele, hogy ha van is gyűlölet az irányukba, az valószínűleg azért van, mert olyan szinten járatják csúcsra e meghamisított „sokszínűséget”, ami már olyan embereknek is feltűnik, akik nem feltétlenül ezzel foglalkoznának naphosszat, ami aztán – érthető módon – az ominózus személyeken csapódik le.

Berset szerint „ahogy a polgári tér szűkül, a pluralizmus erodálódik, a demokrácia gyengül, és veszélybe kerül az az alapelv, hogy az emberi jogok mindenkire vonatkoznak.”

Érdekes, én rendre azt látom, hogy e kétes hátterű „polgári tér” folyamatosan csak növekszik. Erről a mentalitásról, amit most az Európa Tanács mutat, önkéntelenül is a Szovjetunió jut eszembe, ahol mindig volt „legyőzendő ellenfél”, és csak „bizonyos akadályok” miatt nem érték még el a „tökéletes állapotot”, ami persze sosem jött volna el.



Ez az LMBTQ-embereket védelmező szuperhős elkapott és kiütött egy bigott polgártársat! Nincs közünk hozzá, mit csinál két felnőtt egymással az otthonában. Például az utcán...

Demokratikus modellünk forog kockán, emiatt sürgős és határozott cselekvésre van szükség – jelentette ki ugyanez az ember. Ha azonban kicserélünk néhány fogalmat ebből a mondatból, a „demokratikus modellt” mondjuk szocializmusra, vagy népakaratra, egyből értelmet nyer a szovjettel kapcsolatos hasonlat is.

A burzsoázia elleni állandó, örökös küzdelmet itt a „gyűlölet” elleni harc váltja fel, felszabadítani pedig nem a munkásokat akarják, hanem a „szexuális kisebbségeket” (más kérdés, hogy munkáskérdés valóban létezik, a „szexuális kisebbségek” pedig elenyésző hányadát jelentik a társadalomnak, amit mesterségesen nagyítanak fel). Soha véget nem érő harc ez.

Mindeközben nem csak az EU intézményrendszere recseg-ropog, de konkrétan a civilizációnk is. Ahol pedig a vezető réteg teljesen irreális módon a saját népe és kultúrája ellen dolgozik, az előbb-utóbb elpusztul. Hogy az EU-val, vagy éppen az Európa Tanáccsal mi lesz, hidegen hagy. Európa azonban az otthonunk.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info