Külföld :: 2026. május 19. 13:49 ::

Nukleáris hadgyakorlat kezdetét jelentette be az orosz védelmi minisztérium

Az orosz fegyveres erők május 19. és 21. között elgyakorolják a nukleáris erők felkészítését és bevetését agresszió fenyegetése esetén - közölte kedden az orosz védelmi minisztérium.

A tárca szerint a gyakorlatban több mint 64 ezer katona, több mint 7800 egységnyi fegyver, katonai és speciális technikai eszköz vesz részt, köztük több mint 200 rakétavető, több mint 140 repülőgép, 73 hadihajó és 13 tengeralattjáró, amelyek közül 8 hadászati rakétatengeralattjáró.

A manőverekben a hadászati rakétaerők, az orosz Északi és a Csendes-óceáni Flotta, a hadászati légierő parancsnoksága, valamint a leningrádi és a központi katonai körzet erőinek egy része vesz részt. A gyakorlat során a Fehéroroszországban állomásozó nukleáris fegyverek közös kiképzésének és alkalmazásának kérdéseit is elgyakorolják.

A fehérorosz védelmi minisztérium sajtószolgálata hétfőn közölte, hogy Fehéroroszországban megkezdődött a katonai egységek nukleáris fegyverek harci alkalmazására és a nukleáris ellátásra irányuló kiképzése, a rakétaerők és a légierő bevonásával. A tárca szerint orosz féllel együttműködve gyakorolják el a nukleáris lőszerek szállítását és alkalmazásának előkészítését. A közleményben hangsúlyozták, hogy a gyakorlat az orosz-fehérorosz Szövetségi Állam keretében tervezett felkészülés, nem irányul más országok ellen, és nem jelent veszélyt a régió biztonságára.

(MTI)