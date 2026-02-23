Háború :: 2026. február 23. 13:28 ::

Zelenszkij négy év elteltével is hülyének néz mindenkit: "Ukrajna győzni fog, és visszaszerzi az elfoglalt területeket"

Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnök szerint országa győzni fog az Oroszországgal vívott háborúban, és visszaszerzi elfoglalt területeit.

Zelensky avoids answering the question on whether he can win the war against Russia. He refuses to provide specifics on how exactly he intends to win. pic.twitter.com/qyKHx6rdVQ February 23, 2026

Zelenszkij, aki a háború kezdetének negyedik évfordulója előtt adott interjút a BBC brit közszolgálati televíziónak, úgy fogalmazott: Vlagyimir Putyin orosz elnök "tulajdonképpen már ki is robbantotta a harmadik világháborút", mivel ha most nem állítják meg, "ő sem fog megállni Ukrajnában".

Igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy ukrán győzelem alatt az összes elfoglalt terület visszaszerzését érti-e. "Teljesen egyértelmű, hogy el fogjuk ezt érni, csak idő kérdése" - tette hozzá.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ha Ukrajna erre "ma" tenne kísérletet, az emberéletek millióiba kerülne, mivel az orosz hadsereg nagy, és "tudjuk, hogy egy ilyen lépésnek milyen ára lenne".

Zelenszkij szerint Ukrajnának elegendő fegyvere sincs, így a területek visszaszerzése "ez idő szerint" nem lehetséges. Hozzátette: ennek a célnak a megvalósítása nemcsak Ukrajnától, hanem partnereitől is függ.

Arra a kérdésre, hogy hitelt adna-e Donald Trump szavának, ha az "álláspontjának változtatgatásáról ismert" amerikai elnök biztonsági garanciákat ígérne Ukrajnának, Zelenszkij kijelentette, hogy ez nem csupán Trumpon múlik, hiszen az ilyen biztonsági garanciák vállalását az amerikai kongresszusnak is meg kell szavaznia. "Elnökök jönnek és mennek, az intézmények maradnak" - fogalmazott az elnök.

Hozzátette: az amerikai biztonsági garanciáknak érvényben kell lenniük ahhoz, hogy Kijev teljesíthesse azt az amerikai követelést, amely szerint Ukrajnában már idén nyáron választásokat kell tartani.

Zelenszkij kijelentette: még nem döntött arról, hogy a választások kiírása esetén indulna-e az elnöki tisztségért. "Lehet, hogy indulok, lehet, hogy nem" - fogalmazott.

A hadszíntéri helyzetről szólva a legnagyobb problémának a légvédelmet nevezte. Kijelentette: Kijev partnerei még most sem engedélyezik, hogy az ukrán hadiipar licencek alapján maga gyártson olyan légvédelmi rendszereket, mint például az amerikai Patriot, sőt a már meglévő légvédelmi rendszerekhez szükséges rakéták ukrajnai gyártásához sem járulnak hozzá.

Zelenszkij közölte: nem találja a választ arra a kérdésre, hogy ez miért van így.

Arra a felvetésre, hogy az előző amerikai elnök, Joe Biden tartott Putyin nukleáris fenyegetőzéseitől és a harmadik világháború kitörésétől, Zelenszkij úgy válaszolt: Ukrajna másként vélekedik a harmadik világháborúról, és úgy tartja, hogy az orosz elnök ezt már ki is robbantotta, a kérdés csak az, hogy mekkora területet tud elfoglalni, és hogyan lehet megállítani.

Zelenszkij szerint az orosz államfő az egész világra más életformát akar rákényszeríteni, mint amilyent az egyes országok választottak maguknak. Putyin ezért kezdte az ukrajnai háborút, "és mi akadályozzuk meg őt abban, hogy ez a háború ténylegesen totális harmadik világháborúvá szélesedjen" - mondta a BBC-interjúban az ukrán elnök.

(MTI nyomán)