A brit vezérkari főnök elkerülhetetlennek látja a háborút Oroszország és a Nyugat között

A brit hadsereg vezérkari főnöke, Sir Roly Walker tábornok úgy látja, hogy Nagy-Britannia elkerülhetetlenül összeütközésbe kerül Oroszországgal, függetlenül attól, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök hadserege győztesként vagy vesztesként jön ki az ukrajnai háborúból, ami négy évvel ezelőtt robbant ki.



A brit különleges erők tagjai, háttérben egy Chinook helikopterrel

A vezérkari főnök a Daily Mailnek írt cikkében hangsúlyozta, hogy Moszkva egyre nagyobb és ütőképesebb haderőt épít ki egy szélesebb körű háborúra való felkészülés érdekében, arra pedig szerinte semmi jel nem utal, hogy beérik Ukrajnával. „Mi, és általában véve a Nyugat, Oroszország célkeresztjében vagyunk” – jelentette ki a tábornok.

Sir Roly Walker a komor hangvételű felütés ellenére sem veszítette el magabiztosságát: kijelentette, hogy amikor eljön az idő, Nagy-Britannia győzedelmeskedik, a jövő pedig „a nyugati országok feltételei szerint alakul majd”.

A Kreml harci elszántságát jól mutatja, hogy Oroszország – annak ellenére, hogy nyugati állítások szerint már több mint egymillió katonát veszített el Ukrajnában – továbbra is tízezreket küld a frontvonalra, hogy elérje a háborús céljait.

Alistair Carns, a brit védelmi minisztérium fegyveres erőkért felelős államtitkár-helyettese az 1937–1938-as évekhez hasonlította a jelenlegi helyzetet, párhuzamot vonva a második világháború előestéjével.

A háború eszkalációjától tartó Walker tábornok a brit védelmi kapacitások bővítésére és a nemzeti fegyverarzenál újjáépítésére szólította fel a politikai döntéshozókat. A kitüntetett volt SAS-tiszt azt is megfogadta, hogy szembeszáll és legyőzi az ellenfelet, ha Oroszország megpróbál betörni a NATO területére.

„Oroszország azzal kezdte ezt a háborút, hogy megtámadta Ukrajnát. Számomra úgy tűnik, hogy csak Moszkva dönthet a fegyverszünetről. Továbbra is segítenünk kell Ukrajnát. Erőt kell mutatnunk Vlagyimir Putyinnak, nehogy elhiggye, hogy NATO-területeket is elcsatolhat. Soha nem adjuk fel azt, ami fontos nekünk” – tette hozzá a vezérkari főnök.

Németországban is háborúra készülnek

Keir Starmer brit miniszterelnök a Müncheni Biztonsági Konferencián arról beszélt, hogy ma már a britek is érzik a fenyegetéseket, elsősorban az oroszok részéről. Közben a nyugati tisztviselők egyetértettek abban, hogy az orosz erők nem fognak megállni Ukrajnánál, ha megosztottnak érzik Európát.

Ezen a gondolatmeneten haladva az Egyesült Királyság és Németország katonai vezetői felszólították a világ nagyhatalmait, hogy dolgozzanak ki egy fegyverkezési stratégiát, hogy szükség esetén fel tudják venni a harcot Oroszországgal.

Németország legmagasabb rangú tábornoka szerint az országnak fel kell készülnie egy esetleges európai háborúra, miközben Berlin a fegyverszállításokon túl több tízezer ukrán katona kiképzésével is támogatja Kijevet.