Háború :: 2026. március 5. 14:40 ::

Kaja Kallas az iráni háborút is megszakértette

Irán exportálja a háborút, és igyekszik minél több országra kiterjeszteni a konfliktust, hogy káoszt szítson – jelentette ki Kaja Kallas az uniós tagállamok és az Öböl menti országok külügyminisztereinek rendkívüli videótanácskozása előtt csütörtökön.

Az uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő hangsúlyozta: az európai és az öbölbeli partnerek célja a stabilitás megőrzése a térségben, valamint annak megakadályozása, hogy a háború továbbterjedjen.

Kallas elmondta: a megbeszélésen kiemelt téma a békefolyamat mellett a dróntámadások elleni védekezés is. Mint fogalmazott, össze kell hangolni az erőfeszítéseket annak érdekében, hogy az érintett országok hatékonyabban tudjanak fellépni a drónfenyegetéssel szemben.

A főképviselő rámutatott: a Hormuzi-szoros és a térség kereskedelmi útvonalainak biztonsága kulcsfontosságú mind az Európai Unió, mind az Öböl-országok számára. Az EU haditengerészeti missziói ezért a kereskedelmi útvonalak nyitva tartását és a tengeri biztonság erősítését szolgálják.

Kallas továbbá elmondta, hogy jelenleg senki sem tudja megjósolni, hogyan alakulnak a folyamatok Iránban, ugyanakkor a kockázatok egyértelműek. Hozzátette: a rezsimek rendszerint belső folyamatok következtében rendülnek meg, nem külső folyamatok hatására. Az iráni vezetés ugyanakkor jelentősen meggyengült, ami lehetőséget adhat az iráni népnek arra, hogy saját jövőjéről döntsön.

A főképviselő kitért arra is, hogy a közel-keleti helyzet hatással lehet az ukrajnai háborúra is, mivel bizonyos védelmi képességekre, például légvédelmi rendszerekre és drónelfogó eszközökre mindkét konfliktusban nagy szükség van. Ez az ellátási láncokra és a gyártási kapacitásokra is nyomást gyakorol. Kallas szerint az olajárak emelkedése Oroszország számára kedvező lehet, mivel növelheti a háború finanszírozásához szükséges bevételeket. Mint mondta, az Európai Uniónak továbbra is erősítenie kell az úgynevezett árnyékflotta elleni fellépést és a tengeri szolgáltatások tilalmának érvényesítését.

A főképviselő hangsúlyozta: az Európai Unió egységesen lép fel a válság kezelésében. Mint mondta, a külügyminiszterek vasárnapi tanácskozásán a 27 tagállam közös döntésre jutott, jelenleg pedig közös nyilatkozatról tárgyalnak az Öböl menti országokkal. A térség biztonsági helyzetének romlása Európára is hatással lehet, például az energiaárakon vagy a migrációs nyomás esetleges növekedésén keresztül – tette hozzá. Jelenleg véleménye szerint "nincs ok pánikra" az energiaellátás biztonságát illetően.

A diplomáciai lehetőségekről szólva Kallas kijelentette: a háborúk végül mindig diplomáciai úton érnek véget, ezért a jelenlegi helyzetben is szükség van a párbeszéd lehetőségének fenntartására.

Az EU az Öböl-országokkal folytatott egyeztetéseken azt is vizsgálja, milyen további támogatást tud nyújtani a térség államainak – mondta a főképviselő. Hozzátette: az együttműködés egyik területe a drónok elleni védelem lehet, amelyben Ukrajna jelentős tapasztalatokkal rendelkezik.

Kallas végül hangsúlyozta: az Európai Unió célja, hogy a konfliktus ne terjedjen tovább a térségben, és hogy minden fél tartsa tiszteletben a nemzetközi jogot.

(MTI)