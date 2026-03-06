Háború :: 2026. március 6. 10:06 ::

Trump szerint Irán légvédelme nagyrészt megsemmisült

Irán légvédelmi és rakétaképességei teljesen vagy nagyrészt megsemmisültek - jelentette ki csütörtökön Donald Trump amerikai elnök.

"Légvédelmi fegyvereik eltűntek. Így nincs légierejük. Nincs légvédelmük. Minden repülőgépük eltűnt" - jelentette ki Trump. Az amerikai elnök hozzátette, hogy Irán rakétáinak 60 százalékát és indítóberendezéseinek 64 százalékát megsemmisítették. "Amint kilőnek egy rakétát, négy percen belül eltalálják az indítóberendezést" - tette hozzá Trump egy, az észak-amerikai első osztályú labdarúgó-bajnokság (MLS) győztes csapatát, az Inter Miamit ünneplő rendezvényen.

Irán nukleáris programja és haditengerészete mellett Washington korábban az ország rakétaprogramját is kulcsfontosságú háborús célpontnak minősítette.

Brad Cooper admirális, a közel-keleti térségért felelős amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) parancsnoka a bejelentéssel párhuzamosan tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy Irán jelenleg lényegesen kevesebb rakétát indít.

"Ha visszatekintünk az elmúlt 24 órára, akkor a művelet kezdetéhez képest a ballisztikusrakéta-támadások száma az első nap óta 90 százalékkal csökkent" - hangoztatta Cooper. "A drónok támadásai az első nap óta 83 százalékkal csökkentek" - fejtette ki a katonai vezető.

(MTI)