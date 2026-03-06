Háború :: 2026. március 6. 11:29 ::

Trump Irán elleni felkelésre bátorítja a kurdokat

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön azt mondta, bátorítja az Iránnal szemben álló kurd csoportokat az Irán elleni felkelésre.

Az elnök a Reuters hírügynökségnek adott interjújában csodálatosnak nevezte, hogy a milíciák készek lennének az offenzívára, arra a kérdésre azonban, hogy Washington légi úton támogatná-e őket azt felelte, ezt nem mondhatja meg.

Hozzátette mindazonáltal, hogy a cél az lenne, "hogy a kurdok nyerjenek". "Ha megteszik, az remek" - szögezte le.

Mindeközben az iráni kurdok iraki száműzetésben működő politikai képviseletének számító Kurdisztáni Szabadság Pártja (PAK) egyik tisztségviselője, Halil Nadíri az AP amerikai hírügynökségnek szerdán adott interjújában azt mondta, egységeik egy része az iráni határhoz közeli Szulejmáníje tartományba ment, és "készenlétben áll". Hozzátette, amerikai tisztségviselők felvették a kapcsolatot iráni kurd ellenzéki csoportokkal egy esetleges művelet ügyében, részleteket azonban nem árult el.

Ugyanekkor három, neve elhallgatását kérő kurd tisztségviselő az AP-nek elmondta, hogy vasárnap este telefonos egyeztetés zajlott az iráni helyzetről Donald Trump, valamint Maszúd Barzani, a Kurdisztáni Demokrata Párt (KDP) és Bafel Talabani, a Kurd Hazafias Szövetség (PUK) vezetői között.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője az ügyben azt mondta, Trump valóban beszélt kurd vezetőkkel, mégpedig az Irak északi részén lévő amerikai támaszpontokról.

Csütörtökön felszólalt Abdullatíf Rasíd iraki elnök kurd származású felesége, Sanaz Ibrahim Ahmed is, aki közleményben leszögezte, ellenez minden esetleges, a kurd harcosok által kezdeményezett offenzívát.

"Hagyják a kurdokat békén, nem bérelhető puskák vagyunk!" - olvasható Ahmed üzenetében, amelyben egyúttal aláhúzta azt is, hogy szerinte a kurdok csak akkor jutnak a világ eszébe, ha az erejükre vagy az áldozathozatalukra van szükség, ám, mint mondta, a kurdok nem akarnak "a világ nagyhatalmainak gyalogkatonái lenni".

Emlékeztetett arra is, hogy az 1990-1991-es Öböl-háború idején idősebb George Bush amerikai elnök egyszer már felkelésre biztatta az iraki kurdokat Szaddám Husszein diktatúrája ellen, "hogy aztán a sorsukra hagyja őket, amikor megváltoztak a prioritásai", valamint felidézte azt is, hogy a kurd erők együtt harcoltak az amerikai egységekkel Északkelet-Szíriában az Iszlám Állam terrorszervezet ellen, ám később az Egyesült Államok mégis magukra hagyta őket.

(MTI)