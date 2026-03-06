Háború :: 2026. március 6. 19:49 ::

Merz: ellenőrizhetetlenné válhat az iráni háború

Amennyiben elhúzódik, ellenőrizhetetlenné válhat az iráni háború, és messzemenő következményei lehetnek nemcsak a Közel-Kelet, hanem Európa számára is - figyelmeztetett pénteken a német kancellár.

Friedrich Merz egy müncheni rendezvényen azt mondta, "egy hosszan elnyúló háború ellentétes lenne az érdekeinkkel, hiszen az európai biztonságra, energiaellátásra és migrációra is kihatással lenne, nem beszélve az iráni állam esetleges összeomlásáról és a nagyobb hatalmak iráni földön megvívott konfliktusairól".

Hozzátette: a német kormány egyetért azzal az amerikai és izraeli célkitűzéssel, hogy "ellenőrizhető keretek között" fel kell számolni az Izraelre és a szomszédos országokra leselkedő iráni nukleáris- és rakétaprogramot; kiemelve, hogy "az iráni népnek joga van dönteni a saját sorsáról".

Közölte azt is, hogy Németország Franciaországgal, Nagy-Britanniával és a Perzsa-öböl térségében található partnereivel együtt egy olyan terven dolgozik, amelynek célja egy regionális békemegállapodás elérése. Ez a térségben található minden állam, köztük Izrael létezését és biztonságát is garantálná, az oda vezető párbeszéd és a bizalomépítés révén - tette hozzá.

Hangsúlyozta továbbá, hogy az Iránból származó nukleáris anyagok nem kerülhetnek nem állami szereplők vagy más országok kezébe, és Iránnak a "terrorista hálózatok" támogatásával is fel kell hagynia.

Johann Wadephul német külügyminiszter holland hivatali kollégájával, Tom Berendsennel megtartott pénteki berlini találkozóján drámainak nevezte az iráni háború várható következményeit, és arra figyelmeztetett, hogy egy új, Európa irányába mutató migrációs hullám alakulhat ki. Ezért a libanoni helyzetre utalva hozzátette, hogy helyszíni segítségnyújtással gondoskodni kell a sok belső menekült egy helyben tartásáról, amit egy új, 116 millió dollár (39,1 milliárd forint ) értékű humanitárius segély biztosításával kíván elérni a német kormány.

Amivel csak lehetséges, támogatni kell az Irán által megtámadott partnerországokat, de a német kormány nem tervezi légvédelmi rendszerek szállítását a térségbe. Ennek oka, hogy a német katonai támogatás fókuszában továbbra is Ukrajna áll, ahová leszállították már a rendelkezésre álló Patriot típusú rakéták többségét - tette hozzá a külügyminiszter.

(MTI nyomán)