2026. március 6.

Orosz kormányfőhelyettes: a cseppfolyósított földgáz egy részét már a közeljövőben átirányítják Európából Ázsiába

Az orosz vállalatok már a közeljövőben baráti országokba irányítják át a cseppfolyósított földgázszállításaik (LNG) egy részét Európából, egyebek között Kínába, Indiába, Thaiföldre és a Fülöp-szigetekre, mielőtt megvárnák az EU újabb korlátozásait - jelentette be Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettese újságíróknak pénteken Moszkvában.

"Cégeink, nem várva be az újabb európai korlátozásokat, vizsgálják annak lehetőségét, hogy új hosszú távú szerződéseket kössenek partnereinkkel, és a gáz egy részét Európából más országokba, egyebek között Indiába, Thaiföldre, a Fülöp-szigetekre és a Kínai Népköztársaságba irányítsák át" - mondta.

Novak szerint az orosz kormány megvitatta az érintett vállalatokkal Vlagyimir Putyin elnök csütörtöki utasítását, és "úgy döntöttek, hogy a jelenleg az európai piacokra szállított cseppfolyósított földgáz egy részét átirányítják más piacokra, ahol kereslet van rá, ahol ma konstruktív kapcsolatokat építünk ki, ahol pragmatikusak, és ahol hosszú távú a kereslet, és lehetőségünk van hosszú távú szerződéseket kötni". A tárcavezető szerint a szállítások már a közeljövőben megkezdődnek.

Putyin csütörtökön kijelentette, hogy Oroszország, figyelembe véve az EU szándékát, hogy teljesen elutasítsa az orosz gázt, maga is kezdeményezheti előrehozott kivonulását az európai piacról, és átirányíthatja szállításait más, a szállításokban jobban érdekelt vevők felé.

Az EU Tanácsa január végén jóváhagyta az orosz LNG 2027. január 1-jétől, illetve a csővezetéken szállított gáz 2027. szeptember 30-tól kezdődő tilalmát. Korlátozások azonban már korábban életbe lépnek, az LNG importja rövid távú szerződések alapján már 2026. április 25-től tilos lesz, a csővezetéken szállított gáz rövid távú szállítási szerződéseit pedig 2026. június 17-ig kell lezárni.

A TASZSZ hírügynökség összefoglalója szerint az LNG-szállítások Oroszországból az EU-ba 2025-ben 5,6 százalékkal 20,3 milliárd köbméterre csökkentek. Oroszország tavaly 38 milliárd köbméterrel a negyedik helyen állt az unióba szállított gázmennyiség tekintetében Norvégia, az Egyesült Államok és Algéria után. Idén január-februárban az Európai Unióba szállított orosz LNG mennyisége 11 százalékkal nőtt, és megközelítette a 4,5 milliárd köbmétert.

(MTI)