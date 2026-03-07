Háború :: 2026. március 7. 20:23 ::

Iráni külügyér: a sótalanító üzemre mért amerikai csapás harminc település vízellátását fenyegeti

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter azzal vádolta meg szombaton az Egyesült Államokat, hogy egy sótalanító üzemre mért csapást a Perzsa-öböl egyik szigetén, és ezzel az infrastruktúra elleni támadással "precedenst" teremtett.

"Az Egyesült Államok égbekiáltó bűnt követett el azzal, hogy támadást intézett a Kesm szigetén levő létesítmény ellen" - írta Aragcsi az X-en. A miniszter szerint a támadás 30 település vízellátását érinti.

Az iráni infrastruktúra elleni támadás veszélyes és súlyos következményekkel járó lépés. Ezt a precedenst nem Irán, hanem az Egyesült Államok teremtette - tette hozzá.

Az iráni média jelentései szerint két kórház is súlyosan megrongálódott Huzisztán tartományban az ország délnyugati részén az éjszakai légicsapásokban. Támadások célpontja volt továbbá Teherán nyugati részén a belföldi járatokat indító Mehrabad repülőtér is, ahol emiatt tűz ütött ki.

(MTI)