Hivatalos: Hamenei fia az új iráni vezető - a zsidók őt is levadásznák

Hivatalosan is Modzstaba Hamenei, az előző legfelső vezető fia lett Irán új legfelsőbb vezetője – jelentette be a Szakértők Tanácsa az iráni állami médiában.

Az 56 éves vallási vezető választott tisztséget korábban soha nem töltött be, és hivatalosan nem viselt magas rangú pozíciót az iráni államban.

Modzstaba Hamenei életének nagy részét az iráni hatalom középpontjában töltötte, de többnyire a nyilvánosság elő rejtőzködve élt.

Az új vezető a meggyilkolt Ali Hamenei nagyajatollah második fia. Az legfelsőbb vezető megválasztásáért is felelős Szakértők Tanácsa a bejelentéssel együtt arra szólította fel az irániakat, hogy sorakozzanak fel Modzstama Hamenei mögött, és őrizzék a nemzeti egységet. Donald Trump amerikai elnök viszont már korábban kijelentette, hogy Hamenei „elfogadhatatlan” választás, Izrael pedig azzal fenyegetett, hogy Irán következő legfelsőbb vezetőjét is üldözni fogja.

Modzstaba Hamenei 1969-ben született az északkelet-iráni Meshed városában, és abban a politikai és vallási közegben nőtt fel, amely az 1979-es forradalom után jött létre. Fiatalemberként síita teológiát tanult a komi szemináriumokban, és a hírek szerint részt vett az iráni–iraki háború utolsó szakaszában is.

Irán vezetésének sok más szereplőjével ellentétben Hamenei soha nem törekedett választott tisztségre vagy látványos kormányzati szerepre. Ehelyett fokozatosan befolyásos szereplővé vált apja hivatalán belül, ahol széles körben úgy tartották, hogy annak a szűk körnek a tagja, amely a legfelsőbb vezetőhöz való politikai hozzáférést kézben tartotta.

Az évek során szoros kapcsolatokat épített ki konzervatív vallási vezetőkkel és az Iszlám Forradalmi Gárda egyes köreivel.

Neve a 2009-es elnökválasztás idején került elő először nyilvánosan, amikor reformpárti szereplők azzal vádolták őt, hogy szerepet játszott a tömegtüntetéseket követő brutális fellépés támogatásában. Az utódlás kérdéséről nyilvánosan soha nem beszélt.

