Háború :: 2026. március 10. 12:48 ::

Netanjahu tele van jó szándékkal az iráni nép iránt (is)

Nyugalmas éjszaka után kedd délelőtt ismét megszólaltak a szirénák Izrael középső részén, de az újabb ballisztikus rakéta nem okozott sebesüléseket - jelentette az izraeli hadsereg.

Az éjszaka folyamán az izraeli hadsereg a Hezbollah fegyveres szervezet parancsnoki központjait és infrastruktúráját támadta a dél-libanoni Ansar falu térségében, ahonnan előző nap rakétákat lőttek ki Izrael felé.

"A Hezbollah terrorinfrastruktúrát telepít civil területekre, ezzel veszélybe sodorva Libanon lakosságát" - jelentette ki a hadsereg szóvivője. "A kilövőállások elhelyezése civil területeken, és a rakétázás onnan cinikus módon kihasználja a libanoni lakosságot a Hezbollah terrorcéljaira" - tette hozzá.

A légierő harci gépei korábban újabb támadássorozatot hajtottak végre az Al-Kard al-Haszan szervezet pénzügyi intézményei és készpénzraktárai ellen, amelyek a Hezbollah tevékenységének finanszírozását szolgálták. "Ezeket a pénzeket a terrorista szervezet fegyverek beszerzésére, eszközeik finanszírozására és a szervezet fegyvereseinek fizetésére használja terrorcselekmények végrehajtásához" - közölte a hadsereg szóvivője.

Az izraeli erők hétfőn megöltek három palesztin fegyverest, akik átlépték a Gázai övezet északi részénél az ott húzódó úgynevezett "sárga vonalat", az ütközőzónát elválasztó határt, és feléjük közeledtek.

Izraelben nyilvánosságra hozták, hogy az Izrael középső részén hétfőn becsapódott iráni kazettás rakéta második, hatvanegy éves halálos áldozatát Rusztam Golomovnak hívták. Mindkét áldozat Petah-Tikván élt, egy készülő bevásárlóközpont építkezésén dolgoztak Jehud városban, és nem mentek be az óvóhelyre a légitámadás idején.

Benjámin Netanjahu miniszterelnök kedden kijelentette, hogy az Irán elleni hadműveletekkel Izrael célja "segíteni az iráni népet, hogy lerázza magáról a zsarnokság igáját", és hangsúlyozta, hogy ez végső soron az iráni népen múlik.

Az izraeli kiberigazgatóság arról számolt be, hogy az Irán elleni támadások kezdete óta mintegy ezerháromszáz lakossági bejelentés érkezett fenyegető SMS-ekről és telefonhívásokról, amelyek hetvenhét százaléka adathalászási kísérlet volt. Azt javasolták a lakosságnak, hogy legyenek éberek, ne működjenek együtt ismeretlen hívókkal, és ne válaszoljanak ismeretlen számokról érkező hívásokra.

(MTI)