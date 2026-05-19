2026. május 19. 08:34

Tarr Zoltán felfüggesztette a Nemzeti Kulturális Alap vezérigazgatóját

A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden felfüggesztette a Nemzeti Kulturális Alap vezérigazgatóját.

Tarr Zoltán azt írta a Facebook-oldalán, hogy Krucsainé Herter Anikó az elmúlt napokban napvilágra került, közpénzmilliárdok kiosztásával kapcsolatos ügyekért felelt Hankó Balázs utasításai alapján.

"Miniszterként célul tűztem ki, hogy a tárcámhoz tartozó támogatások kezelése minden esetben átlátható és tisztességes legyen. Ehhez olyan vezetőre van szükség, aki élvezi az én személyes bizalmamat, és ami ennél is fontosabb, a magyar emberek bizalmát" - fogalmazott a tárcavezető.

Hozzátette, hogy belső vizsgálatot indítottak, és a már zajló eljárások végéig kollégáival minden szükséges támogatást megadnak a hatóságoknak annak érdekében, hogy az összes érintett ügyben teljes körűen feltárják a felelősséget.

Az eredményekről tájékoztatást fognak adni, illetve biztosítják a szervezet, azaz a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) zavartalan működését a vizsgálat alatt is - írta.

"A magyar emberek joggal várják el, hogy a közpénzek sorsáról felelősen, átláthatóan és elszámoltatható módon szülessenek döntések. Ennek érvényt fogunk szerezni" - hangsúlyozta Tarr Zoltán.

A miniszter hétfőn közölte, hogy elrendelte a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését.

(MTI)