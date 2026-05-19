Külföld :: 2026. május 19. 10:28 ::

Nem kötelező érvényű amerikai-indonéz szándéknyilatkozatot írtak alá az indonéz légtér használatáról

Szándéknyilatkozatot írt alá Indonézia az Egyesült Államokkal a katonai repülőgépek indonéziai légtérhasználatáról, de nem vállalt kötelezettséget az ügyben - közölte kedden Sjafrie Sjamsoeddin indonéz védelmi miniszter egy parlamenti meghallgatáson.

Kifejtette: a Pete Hegseth amerikai hadügyminiszterrel még a múlt hónapban Washingtonban aláírt dokumentum a területi integritás kölcsönös tiszteletben tartását, a helyi jogszabályok betartását, valamint egy külön mechanizmus kialakításának szükségességét rögzíti arra az esetre, ha Indonézia a jövőben hozzájárul az amerikai katonai gépek átrepüléséhez.

"A légteret illetően egyetlen kötelezettséget sem vállaltunk az Egyesült Államok felé. Az alkotmányhoz és a nemzeti érdekeinkhez tartjuk magunkat" - fogalmazott a miniszter.

A téma komoly politikai feszültséget váltott ki Jakartában, miután az indonéz külügyminisztérium egy belső figyelmeztető levélben már a washingtoni út előtt arról tájékoztatta a védelmi minisztériumot, hogy egy állandó érvényű amerikai átrepülési engedély megadása azzal a kockázattal járhat, hogy Jakarta belesodródik a Dél-kínai-tenger körüli konfliktusokba.

Sjafrie Sjamsoeddin elmondta, hogy Hegseth még tavaly, a délkelet-ázsiai országokat tömörítő ASEAN egyik találkozóján vetette fel az átrepülési engedély kérdését, amelyet sürgősségi helyzetekkel indokolt.

A Pentagon a múlt havi washingtoni találkozó után jelentős védelmi együttműködésről számolt be Indonéziával. Az indonéz védelmi miniszter szerint az együttműködés az indonéz hadsereg modernizációjára és az indonéz katonák kiképzésére is kiterjed, ugyanakkor nem tartalmaz konkrét katonai eszközökre vonatkozó megállapodásokat.

Indonézia idén csatlakozott a BRICS országcsoporthoz, amelynek külügyminiszterei múlt héten Újdelhiben tartottak találkozót. A tanácskozás közös nyilatkozat nélkül zárult a közel-keleti helyzettel kapcsolatos nézeteltérések miatt. A résztvevők egyebek mellett a szuverenitás, a tengeri biztonság, valamint a közel-keleti konfliktusok kérdéseit vitatták meg.

(MTI)