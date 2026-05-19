2026. május 19. 09:30

Fegyvereket és kábítószert találtak egy török kamionban

Fegyvereket és kábítószert találtak a pénzügyőrök és a rendőrök egy török kamionban, amelyet az M5-ös autópályán ellenőriztek - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint a kamion alumínium profilokat szállított Törökországból Németországba. A jármű átvizsgálásakor 66,94 gramm kábítószergyanús anyag került elő, amiről a sofőr elismerte, hogy marihuána.

A pénzügyőrök értesítették a rendőrség munkatársait, és közösen folytatták a jármű átvizsgálását, amikor a kamion sofőrje váratlanul futásnak eredt. A járőrök néhány percen belül elfogták a férfit, visszakísérték a kamionhoz, majd folytatták az ellenőrzést: az ülés alatti rekeszből 12 maroklőfegyver és a hozzájuk tartozó tárak kerültek elő.

A férfit, a fegyvereket és a kábítószert a NAV pénzügyőrei a további intézkedés érdekében átadták a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársainak - áll a közleményben.