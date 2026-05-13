Gyurcsány buzeráns államtitkárának felesége lett a házelnök kabinetfőnöke

Perger Ágnes lett Forsthoffer Ágnesnek, az Országgyűlés elnökének kabinetfőnöke – értesült a Tisza Párthoz közel álló forrásból a Magyar Nemzet. Perger Ágnes, az óbudai Perger Ágnes Ügyvédi Iroda vezetője megerősítette a lap értesülését.



A jogász irodája elsősorban polgári jogi ügyekre, ezen belül ingatlan- és családjogra specializálódott, de végrehajtási eljárások során is ellát jogi képviseletet.

Azt az értesülést, hogy férje, Papp Imre – akinek egy súlyos zaklatási ügy miatt kellett az ELTE-ről távoznia – az Országgyűlési Hivatal egyik vezető tisztségét töltheti be, a hivatal cáfolta. Perger Ágnes férje elsősorban a zuglóiaknak és a 2010-es években az ELTE jogi karára járóknak lehet ismerős. Papp korábban Gyurcsány Ferenc kormányának belügyi államtitkára volt, majd egy egyetemi, homoszexuális zaklatási ügy után került Zuglóba, ahol Karácsony Gergely akkori kerületi polgármester jegyzőjeként tevékenykedett.

Papp Imre Kuncze Gábor személyes belügyminiszteri tanácsadójaként kezdte pályafutását, 2002-ben aztán az új szocialista kormányban már az igazságügyi minisztérium helyettes államtitkára lett, majd Gyurcsány Ferenc az Igaz­ságügyi és Rendészeti Minisztérium államtitkárává nevezte ki. Papp a 2006-os tüntetések véres leverése idején is pozícióban volt, mindenképpen politikai felelősség terheli az akkor történtekért.

A Fidesz és a KDNP 2010-es kétharmados győzelme után Gyurcsányék államtitkára az ELTE jogi karán kezdett dolgozni. Innen kellett aztán – persze a legnagyobb csendben – távoznia egy botrányt követően. A Riposthoz 2019 őszén eljuttatott dokumentumokból kiderül, hogy az adjunktus ellen egy tanítványa tett bejelentést a tanári helyzettel visszaélő magánéleti szituáció, magyarán zaklatás miatt.

A lap ismertetése szerint a legnagyobb titokban indult hivatalos vizsgálat az ügyben, amelynek során a zaklatás ténye bebizonyosodott. Az egyetem vezetői azonban úgy döntöttek, hogy megpróbálják elkerülni a még nagyobb botrányt. Ezért fegyelmi büntetés, rendőrségi feljelentés helyett inkább csendes távozásra kérték fel a nem sokkal később már Karácsony Gergely jegyzőjeként felbukkanó Papp Imrét. A jogász 2019 végéig látta el Zuglóban a jegyzői feladatokat.