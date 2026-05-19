Anyaország :: 2026. május 19. 11:21 ::

Menczer kirúgatta, majd lebolondozta Bencsiket, de a "hajrá, Orbán Viktor!" még ezt is zárójelbe tudja tenni

Minden jó, ha a vége jó – tartja a közmondás, amit most Bencsik András és Menczer Tamás együtt fogadott meg, írja az Index. A Demokrata főszerkesztője május elején egy podcast műsorban beszélt arról, hogy Menczer Tamás rúgatta ki a Hír Televízión futó Sajtóklub műsorból, miután kritizálta a Fidesz volt országgyűlési képviselőjének a stílusát egy véleménycikkben. Bencsik úgy fogalmazott, „Menczer Tamás átka még mindig hat”, majd önvizsgálatra buzdította a politikust. Rögtön érkezett Menczer válasza: „bolondokkal ma nem foglalkozom”.

A kettejük közötti vita csaknem egy évig tartott, mivel Bencsik eltávolítása a Sajtóklubból 2025 júniusában tartott. Az újságíró kedden reggel tett ki egy szelfit Menczer Tamással, amin a Fidesz korábbi kommunikációs igazgatója barátságosan átöleli Bencsiket.

„Megittunk egy kávét ma reggel Menczer Tamással, kezet fogtunk, és szövetséget kötöttünk, hiszen mindketten harcosai vagyunk annak a küzdelemnek, amelyet Magyarország megmentéséért folytatunk. Számítunk és számíthatunk egymásra” – közölte a nagy hírt a Demokrata főszerkesztője, majd ugyanezt a képet pár perccel később Menczer Tamás is megosztotta.

A politikus szerint „sokkal több az, ami összeköt bennünket, mint ami elválaszt”. Mint fogalmazott, a „sorokat rendeztük”, majd egy „Hajrá, Orbán Viktor!” üzenettel tudatta, melyik úton mennek tovább, immár közösen.