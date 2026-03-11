Háború :: 2026. március 11. 11:55 ::

Politico: több EU-s ország Orbánt és Ficót megkerülve készít pénzügyi segélycsomagot Ukrajnának

A Politico szerint a balti és északi országok készek akár egyedileg, kétoldalú hitelekkel kisegíteni Ukrajnát, ha Magyarország és Szlovákia továbbra is blokkolja az uniós 90 milliárd eurós támogatási csomagot. A háttérben az áll, hogy Budapest és Pozsony vétója miatt az EU-s hitel továbbra is elakadt, miközben Kijev legkésőbb májusig tudja biztosítani a működését. A tagállamok abban bíznak, hogy a magyar választás után változhat a magyar álláspont.



A Politico értesülései szerint az Európai Unió több tagállama — főként a balti és északi országok — már dolgozik egy olyan vészforgatókönyvön, amely akkor is biztosítana pénzügyi segítséget Ukrajnának, ha Magyarország és Szlovákia továbbra is blokkolja a 90 milliárd eurós közös EU‑hitelt.

A terv lényege, hogy az érintett országok összesen nagyjából 30 milliárd eurónyi kölcsönt nyújtanának Ukrajnának kétoldalú megegyezések keretében, és ehhez nem lesz szükség az EU egyhangú döntésére. Emellett Hollandia külön vállalta, hogy 2029‑ig évente 3,5 milliárd euró támogatást adna Kijevnek.

Ukrajna a friss IMF‑hitellel együtt május elejéig maradhat fizetőképes, ezért sürgős a finanszírozás biztosítása.

A magyar választás eredményét várják



Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnök a Barátság kőolajvezeték javítása körüli vita miatt állította meg a decemberben még támogatott hitel jóváhagyását. Kijev szerint a vezeték orosz támadások miatt sérült meg, Budapest viszont politikai szándékot sejt a javítás késlekedése mögött.

Az EU‑ban többen úgy kalkulálnak, hogy az áprilisi magyarországi parlamenti választás eredménye változtathat a helyzeten: ha a közvélemény-kutatásokat alátámasztva Orbán elveszíti a választást, az ellenzéki Magyar Péter várhatóan nyitottabb lenne az ukrán hitel jóváhagyására, főleg a befagyasztott EU-s pénzek felszabadításának reményében. Ha viszont Orbán nyer, Brüsszel abban bízik, hogy a kampány után elengedi az ukránellenes retorikát, amelytől szavazatokat remél, és visszatér a decemberi megállapodáshoz.

A Politico szerint Ficót könnyebben meg lehet győzni az ellenállás feladásáról: a szlovák kormányfő kedden Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével tárgyalt, és úgy tűnik, hogy enyhült a harcias ellenállása.

