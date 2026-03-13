Háború :: 2026. március 13. 21:35 ::

Hegseth: Irán új legfőbb vezetője valószínűleg csonkolásos sérüléseket szenvedett

Pete Hegseth védelmi miniszter arról beszélt egy Pentagonban tartott sajtótájékoztatón, hogy Irán új legfőbb vezetője, Modzstaba Hamenei megsebesült és valószínűleg csonkolásos sérüléseket szenvedett. Hegseth ezzel megerősítette azokat a jelentéseket, melyek szerint az 56 éves új iráni vezető is megsérült a háború első napján végrehajtott légicsapásban, amiben apja, Ali Hamenei életét vesztette.

„Irán vezetése sincs jobb állapotban, kétségbe vannak esve és bujkálnak. A föld alá vonultak, rettegve. A patkányok csinálják ezt. Tudjuk, hogy az új, úgynevezett nem is olyan legfőbb vezető megsebesült és valószínűleg csonkolásos sérülést szenvedett” – mondta a The Hill szerint a védelmi miniszter.

(24)