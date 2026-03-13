Pete Hegseth védelmi miniszter arról beszélt egy Pentagonban tartott sajtótájékoztatón, hogy Irán új legfőbb vezetője, Modzstaba Hamenei megsebesült és valószínűleg csonkolásos sérüléseket szenvedett. Hegseth ezzel megerősítette azokat a jelentéseket, melyek szerint az 56 éves új iráni vezető is megsérült a háború első napján végrehajtott légicsapásban, amiben apja, Ali Hamenei életét vesztette.
„Irán vezetése sincs jobb állapotban, kétségbe vannak esve és bujkálnak. A föld alá vonultak, rettegve. A patkányok csinálják ezt. Tudjuk, hogy az új, úgynevezett nem is olyan legfőbb vezető megsebesült és valószínűleg csonkolásos sérülést szenvedett” – mondta a The Hill szerint a védelmi miniszter.
(24)