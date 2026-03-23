Háború :: 2026. március 23. 13:04 ::

Bejelentést tett Trump, hamarosan vége lehet az iráni háborúnak

Az amerikai hadsereg öt napra elhalaszt minden, iráni erőművek és energetikai infrastruktúra elleni csapást, miután Donald Trump amerikai elnök szerint eredményes megbeszéléseket folytattak az iráni vezetéssel a háború lezárásával kapcsolatban.

Az amerikai elnök a Truth Socialön közzétett bejegyzésében azt írja: „Örömmel jelentem, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Irán az elmúlt két napban nagyon jó és eredményes megbeszéléseket folytatott a közel-keleti ellenségeskedéseinek teljes és átfogó rendezéséről.

Ezeknek az alapos, részletes és konstruktív tárgyalásoknak a hangneme és jellege alapján, amelyek a hét folyamán folytatódnak, utasítottam a hadügyminisztériumot, hogy ötnapos időtartamra halassza el az iráni erőművek és energetikai infrastruktúra elleni összes katonai csapást, azzal a feltétellel, hogy a folyamatban lévő találkozók és megbeszélésék sikeresnek bizonyulnak” – olvasható a bejegyzésben.

(Index)