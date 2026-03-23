Az amerikai hadsereg öt napra elhalaszt minden, iráni erőművek és energetikai infrastruktúra elleni csapást, miután Donald Trump amerikai elnök szerint eredményes megbeszéléseket folytattak az iráni vezetéssel a háború lezárásával kapcsolatban.
Az amerikai elnök a Truth Socialön közzétett bejegyzésében azt írja: „Örömmel jelentem, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Irán az elmúlt két napban nagyon jó és eredményes megbeszéléseket folytatott a közel-keleti ellenségeskedéseinek teljes és átfogó rendezéséről.
Ezeknek az alapos, részletes és konstruktív tárgyalásoknak a hangneme és jellege alapján, amelyek a hét folyamán folytatódnak, utasítottam a hadügyminisztériumot, hogy ötnapos időtartamra halassza el az iráni erőművek és energetikai infrastruktúra elleni összes katonai csapást, azzal a feltétellel, hogy a folyamatban lévő találkozók és megbeszélésék sikeresnek bizonyulnak” – olvasható a bejegyzésben.
(Index)