Háború, Külföld :: 2026. április 5. 21:59 ::

A Hamász katonai szárnya elutasítja a lefegyverzésről szóló tárgyalásokat

A Hamász katonai szárnya nem hajlandó lefegyverzésről tárgyalni mindaddig, amíg Izrael nem hajtja végre maradéktalanul az amerikai közvetítéssel létrejött gázai tűzszünet első fázisát - jelentette ki vasárnap a szervezet szóvivője.

Abu Ubaida, a Hamász katonai szárnyának, az al-Kasszám Brigádoknak a szóvivője televíziós nyilatkozatában azt mondta: a lefegyverzés kérdésének ilyen formában történő felvetését nem fogadják el. Úgy fogalmazott: a lefegyverzés követelése "nem más, mint nyílt kísérlet a palesztinok elleni népirtás folytatására", amit semmilyen körülmények között nem fogadnak el.

Hozzátette: Izrael a közvetítőkön keresztül próbál nyomást gyakorolni a palesztin fegyveres csoportra, amit "rendkívül veszélyesnek" nevezett.

A szóvivő felszólította a közvetítőket, hogy gyakoroljanak nyomást Izraelre a gázai tűzszünet első fázisban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében, még mielőtt a második fázisról tárgyalások kezdődnének. "Az ellenség az, aki aláássa a megállapodást" – mondta.

A Hamász lefegyverzése kulcsfontosságú kérdés az Egyesült Államok által támogatott gázai tűzszünet megszilárdítását célzó tervek végrehajtásában.

A tárgyalásokat ismerő forrás a Reutersnek azt mondta: a Hamász közvetítőkön keresztül jelezte, hogy nem hajlandó a lefegyverzésről tárgyalni, amíg nem kap garanciákat Izrael teljes kivonulására a Gázai övezetből.

(MTI)