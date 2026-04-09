Háború :: 2026. április 9. 21:44 ::

Az új vezető nevében közzétett üzenet szerint Irán az elszenvedett pusztítás ellenére megnyerte a háborút

Modzstaba Hamenei legfőbb iráni vallási és politikai vezető nevében csütörtökön közzétettek egy üzenetet, miszerint az ország az ellenséges támadások és bombázások okozta hatalmas pusztítás ellenére megnyerte az ellene folytatott háborút.

"Az ellenség okozta károk és csapások ellenére fegyveres erőink a háborút hatalmas győzelemmé változtatták" - áll az iráni televízióban felolvasott közleményben, amelyet a korábbi legfőbb vezető, Ali Hamenei halála óta eltelt 40. nap alkalmából adtak ki. Ali Hamenei - Modzstaba Hamenei apja - a február 28-án elkezdődött amerikai-izraeli bombázásban vesztette életét.

"Az utóbbi 40 napban megszületett az iráni nagy nemzet újabb hőstörténete, amely megdöbbentette a világot" - hangzott el. A Modzstaba Hameneinek tulajdonított üzenet kiemeli, hogy Irán nem akar háborút, de harcolni fog legitim jogaiért. Köszönetet mondott Irán térségbéli szövetségeseinek is, így a libanoni Hezbollah milíciának és a jemeni húszi lázadóknak.

Az üzenet hangsúlyozza, hogy "Irán új szintre fogja emelni a Hormuzi-szoros irányítását".

Az 56 éves Modzstaba Hamenei március 8-i kinevezése óta nem jelent meg a nyilvánosság előtt, ami találgatásoknak ad teret egészségi állapotát, tartózkodási helyét, illetve valódi szerepét illetően is az állami irányításban.

(MTI)