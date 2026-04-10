Zelenszkij: már lőttek le ukránok iráni drónokat a Közel-Keleten

Ukrajna jelenleg három országgal folytat biztonsági tárgyalásokat a drónok elleni védelemről, és ukrán szakemberek már lelőttek ukrán gyártmányú elfogó repülőgépekkel iráni Sahed drónokat a Közel-Keleten - tudatta Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnök kijevi sajtótájékoztatóján.

Ukrán újságírókkal találkozva Zelenszkij elmondta: eddig három országgal született kétoldalú megállapodás. Az ukrán vállalatok ezeknek az országoknak a hadseregeivel fognak együttműködni az egyes létesítmények védelme érdekében - fogalmazott az ukrajnai elnök.

"Az én feladatom a szolgáltatások terjedelméről, a szolgáltatásokról és a fegyverzet típusairól való tárgyalás" - mondta Zelenszkij. Az ukrajnai államfő kijelentette, hogy jelenleg biztonsági tárgyalások folynak Ománnal és szó van a Kuvaittal, valamint Bahreinnel való együttműködésről is, korábban pedig megállapodások születtek Szaúd-Arábiával, Katarral és az Egyesült Arab Emírségekkel.

Az államfő hangsúlyozta, hogy az ukrán szakemberek már lelőttek ukrán gyártmányú elfogó repülőgépekkel iráni Sahed drónokat a Közel-Keleten.

Az elnök megjegyezte, Ukrajna a közel-keleti országoknak nyújtott támogatásért cserébe "különféle dolgokat" kap majd. "Bizonyos esetekben az energetikai biztonságunk védelmét szolgáló elfogó elfogórendszerekről van szó, más esetekben pedig pénzügyi megállapodásokról" - fogalmazott Zelenszkij. Elmondása szerint a megállapodások szerint a partnerek nyersolajat és dízelolajat szállítanak majd Ukrajna számára.

Ukrajna elősegíti a partnerországok biztonságának megerősítését cserébe azért, hogy azok hozzájárulnak Ukrajna stabilitásának fenntartásához, ami "sokkal többet jelent, mint pusztán csak pénzt kapni" - hangsúlyozta Zelenszkij.

(MTI nyomán)