2026. április 14. 07:50

Lavrov: a harcok nem folytatódhatnak - a Közel-Keleten

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint a harcok nem folytatódhatnak a Közel-Keleten, fontos megakadályozni a térségbeli ellenségeskedés újrakezdődését. Iráni kollégájával hétfőn folytatott telefonbeszélgetésében a tárcavezető hozzátette, hogy Oroszország készen áll a megoldás elősegítésére.

Lavrov Abbász Aragcsival folytatott beszélgetéséről az orosz külügyminisztérium számolt be közleményben. A tájékoztatás szerint az orosz miniszter hangsúlyozta: "fontos, hogy megakadályozzák a fegyveres összecsapások megismétlődését. Egyben megerősítette Oroszország rendíthetetlen készségét, hogy segítsen kezelni a válságot, amelyre nincs katonai megoldás."

A beszámoló szerint Aragcsi részletesen beszámolt Lavrovnak az elmúlt hétvégén Pakisztánban tartott amerikai-iráni tárgyalásokról, amelyek szintén nem vezettek el a konfliktus megoldásához.

(MTI)