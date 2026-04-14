Háború :: 2026. április 14. 22:36 ::

CENTCOM: az iráni kikötők elleni blokád első 24 órájában egyetlen hajó sem jutott át a zárlaton

Az iráni kikötőket sújtó blokád első 24 órájában egyetlen hajó sem jutott át a katonai zárlaton, hat kereskedelmi hajó pedig arra kényszerült, hogy visszaforduljon az iráni kikötők felé - közölte kedden az amerikai haderő Középső Parancsnoksága (CENTCOM).

Több mint tízezer amerikai katona, százat meghaladó katonai repülő, illetve drón, továbbá tucatnyi hadihajó, köztük repülőgép-hordozó és csatahajó vesz részt a hétfőn életbe léptetett zárlat fenntartásában - áll a közel-keleti térségért is felelős amerikai irányítási törzs közösségi médiában megjelent közleményében.

A közlemény hangsúlyozza, hogy a blokád származási országra való tekintett nélkül minden hajóra és Irán teljes partvidékére vonatkozik mind a Perzsa-, mind az Ománi-öbölben.

(MTI)