Háború :: 2026. április 15. 16:36 ::

Trump véglegesen megnyitottnak nyilvánította a Hormuzi-szorost

Véglegesen megnyitottnak nyilvánította a Hormuzi-szorost Donald Trump. Az amerikai elnök szerdán Hszi Csin-ping kínai vezetővel egyeztetett, majd ezt követően oldotta fel az átkelőn korábban elrendelt blokádot.

„Kína nagyon örül annak, hogy véglegesen megnyitom a Hormuzi-szorost. Nemcsak értük teszem ezt, hanem a világért is” – írta ki a közösségi oldalára az Egyesült Államok vezetője. Hozzátette, „soha többé nem fog előfordulni hasonló szituáció”.

Trump azt állította, hogy Peking beleegyezett abba, hogy nem küld több fegyvert Iránnak, ezért „Hszi elnök egy nagy, kövér ölelést fog adni neki a néhány hét múlva esedékes találkozón”.

Okosan és nagyon jól dolgozunk együtt! Nem jobb ez, mint a harc??? De ne feledjétek, nagyon jók vagyunk a harcban, ha kell – sokkal jobbak, mint bárki más!!!

“China is very happy that I am permanently opening the Strait of Hormuz. I am doing it for them, also - And the World. This situation will never happen again. They have agreed not to send weapons to Iran…” - President Donald J. Trump pic.twitter.com/g2LbmMJS5a April 15, 2026

Miután hétvégén megszakadtak az amerikai–iráni béketárgyalások, Donald Trump bejelentette, hogy két napon belül újraindulhatnak. J. D. Vance amerikai alelnök azzal az indokkal hagyta ott a tárgyalóasztalt, hogy Irán nem tett egyértelmű kötelezettségvállalást az atomfegyver-fejlesztés mellőzésére.

