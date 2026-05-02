Anyaország, Videók :: 2026. május 2. 13:22 ::

Novák: "Remélem, az Országházra nem kell felmásznom egy szivárványos zászló leszedése érdekében"

"Remélem, az Országházra nem kell felmásznom egy szivárványos zászló leszedése érdekében - ha mégis, akkor esetleg tanácsot kérek majd Szájertől, hogy hogyan kell ezt egy ereszen navigálva megvalósítani" - mondta Novák Előd a Kontrollnak, miután arról beszélt, hogy a Mi Hazánk majálisán az azonos nemű párokat is szívesen látják, ha nem provokálnak. A Tisza győzelmével végződő választás eredményét is értékelte a párt alelnöke: az elmúlt egy év legnagyobb sikerének azt tartja, hogy "mindent elmosott az árvíz" az ellenzéki parlamenti pártok közül, csak a Mi Hazánk maradt talpon. A politikus nagy teljesítménynek nevezte, hogy megduplázták a szimpatizánsaik számát. Novák volt az a politikus, aki több alkalommal is eltávolította a szivárványos zászlót a budapesti Városházáról, illetve más intézményekről, amit "családellenes jelkép" elleni akcióként jellemzett - így harangozta be a Mi Hazánk és a Munkáspárt majálisáról készült videóriportját az előszeretettel szélsőjobboldalizó Kontroll.