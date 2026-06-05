Háború :: 2026. június 5. 13:23 ::

Tengeri drón robbant fel a konstancai kikötőben

Felrobbant egy tengeri drón pénteken Romániában, a konstancai kikötőben, a román tengeri életmentő ügynökség (ARSVOM) székhelyének közvetlen közelében, nincsenek áldozatok - közölte a román védelmi minisztérium.

A robbanás akkor következett be, amikor a hatóságok már lezárták a környéket, és a drónt a Román Hírszerző Szolgálat (SRI), a parti őrség és a minisztérium szakemberei vizsgálták.

A tárca cáfolta azt a feltételezést, hogy a drón valamely romániai hadgyakorlatról került volna a kikötőbe. A román védelmi minisztérium szerint az ukrajnai háborúban használt távirányított szerkezetekhez hasonló drónról van szó, amely azt követően robbant fel, hogy működésbe lépett az önmegsemmisítő rendszere.

A kikötőt a hatóságok lezárták. Raed Arafat, a belügyminisztérium katasztrófavédelmi államtitkára közölte, hogy a robbanás után üzenetet küldtek a mobiltelefonokra, amelyben arra figyelmeztetik a lakosságot, hogy hagyják el a környéket, vonuljanak fedezékbe, ha újabb robbanás következne be. A rohammentő szolgálat két helikopterét küldték a helyszínre, hogy átkutassa a kikötő környékét, abból a feltételezésből kiindulva, hogy "ha volt egy drón, több is lehet" - magyarázta az államtitkár.

A román média beszámolói szerint a kikötőben megfeneklett, mintegy 7-8 méter hosszú drónt hajnalban fedezték fel az ARSVOM munkatársai, a robbanás pedig 10 óra 30 perckor következett be. Az olajtermináltól alig 500 méternyire megfeneklett drónról készült fotók alapján a hírtelevíziók által megszólaltatott katonai szakértők azt valószínűsítették, hogy GPS-szel irányított ukrán gyártmányú szerkezetről van szó.

A román államfő útban Montenegró felé értesült arról, hogy tengeri drón robbant a konstancai kikötőben. Nicusor Dan Facebook-bejegyzésében rámutatott, hogy a hatóságok legfontosabb szempontja az volt, hogy megelőzzék a személyi sérüléseket, ami a jelek szerint sikerült. Másik prioritás a kikötői infrastruktúra biztonságba helyezése volt.

A román államfő kiemelte: ez már a második jelentős biztonsági incidens a héten, miután szerdán tengeri akna sodródott a román tengerpartra, az előző héten pedig Galacon csapódott be orosz drón egy lakóépületbe.

"A Románia szomszédságában zajló katonai konfliktus miatt nyilvánvaló, hogy a biztonsági helyzet nagyon érzékeny, ezért továbbra is magas szintű éberséget fogunk fenntartani. Az ilyen különösen súlyos helyzetek az Oroszország által Ukrajna ellen indított agressziós háború közvetlen következményei. A NATO fekete-tengeri tagállamaként továbbra is szorosan együttműködünk szövetségeseinkkel, és minden szükséges intézkedést meg fogunk tenni állampolgáraink és nemzeti érdekeink védelme érdekében" - írta közösségi oldalán a román államfő.

(MTI)