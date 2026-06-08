Háború :: 2026. június 8. 12:25 ::

Berepülő drónok sértették meg Lettország és Moldova légterét

Berepülő drónok sértették meg Lettország és Moldova légterét - közölték hétfőn a két ország hatóságai. A balti ország légterébe belépő drónt NATO vadászgépek lőtték le.



A lett hadsereg jelentése szerint az orosz elektronikus hadviselés által eltérített drón sértette meg a lett légteret. A drón eredetéről és típusáról egyelőre nem állnak rendelkezésre további részletek a közlemény szerint.

Az utóbbi időben több ukrán drón is belépett a lett légtérbe, ezért a helyi hatóságok korábban tájékoztatták az ország keleti részén élőket a potenciális veszélyről. A hétfői incidens alatt a lakosoknak azt tanácsolták, hogy keressenek menedéket, a riasztást a drón lelövése után feloldották.

A moldovai védelmi minisztérium közlése szerint az ország légterébe hétfőre virradóra repült be egy drón, amelynek törmelékeit az ukrán határ közelében, egy mezőn találták meg, Lopatna mellett.

A moldovai megfigyelőrendszerek 0 óra 20 perckor észlelték egy pilóta nélküli légi jármű behatolását Mihailovca-Lopatna település környékén - számolt be az incidensről a minisztérium, hozzáfűzve, hogy a drón maradványai "egy korábbi robbanásra" utalnak. A tárca elrendelte a roncsok vizsgálatát eredetük és az incidens körülményeinek megállapítására.

"A történtek rávilágítanak azokra a kockázatokra és következményekre, amelyeket az Oroszországi Föderáció Ukrajna elleni agresszív háborúja jelent a regionális biztonságra és a szomszédos államokra nézve" - hangsúlyozta a moldovai külügyminisztérium.

Maia Sandu elnök vasárnap arról beszélt, az ukrajnai háború rámutatott, hogy országának csúcstechnológiás elfogódrónokra, gyártásuk meggyorsítása érdekében pedig új jogszabályok bevezetésére van szüksége.

(MTI)