Háború :: 2026. június 13. 07:58 ::

Hormuzi-szoroson áthaladó hajókat célzó iráni drónok megsemmisítését jelentette be a CENTCOM

Az Egyesült Államok megsemmisített több iráni drónt, amely a Hormuzi-szoroson áthaladó hajókat vette célba - jelentette be szombaton az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM).

Az X-en közzétett üzenetében a CENTCOM leszögezte, hogy a szoroson a forgalom akadálytalan, a művelettel kapcsolatban azonban nem közölt részleteket.

Donald Trump amerikai elnök a hét elején közölte, hogy az amerikai hadsereg segítséget nyújt a szoroson áthaladni kívánó tartályhajóknak és kereskedelmi hajóknak. A CENTCOM ezzel kapcsolatos közleményében megerősítették, hogy a térségen keresztül "biztonságos útvonal" áll rendelkezésre minden olyan hajó számára, amelyre nem vonatkozik az iráni kikötők elleni amerikai blokád.

A brit haditengerészet tengerhajózási biztonsági információs szolgálatának (UKMTO) adatai szerint jelenleg naponta kevesebb mint tíz hajó halad át a szoroson, jóllehet ez a szám az iráni konfliktus kirobbanása, azaz február 28-a előtt körülbelül 130 volt.

Nem sokkal korábban az Egyesült Államok és Irán között közvetítő Pakisztán miniszterelnöke, Sehbaz Sarif az X-en azt közölte, kidolgozták a békemegállapodás végleges, mindkét fél által elfogadott szövegét, Iszlámábád pedig szorosan együttműködik mindkét oldallal a következő lépéseket illetően.

"A béke sosem volt olyan közel, mint most" - tette hozzá.

(MTI)