Publicisztika, Külföld :: 2025. december 1. 21:20 ::

A pápa látogatása a Közel-Keleten

Nem elvitatva Donald Trump érdemeit bizonyos politikai kérdésekben, a közel-keleti helyzetet illetően Izrael agresszivitása a sokszorosára nőtt (pedig azelőtt sem volt kicsi) az elnöksége óta, itt pedig nem egyszerű „behunyom a szemem” magatartásról van szó (nem mintha az elfogadható lenne), hanem konkrét támogatásról. Mondjuk ki: Trump magát szereti a „béke apostolaként” bemutatni, Közel-Keleten mégis a beleegyezésével pusztítanak a zsidó népirtók.

Szerencsére ez a probléma már az amerikai Republikánus Párton belül is lázadáshoz vezetett, de a mai publikáció témája nem ez, hanem Libanon, amely szintén sokat szenved az izraeli terrortól.

A terrorállam a palesztinok mészárlásával párhuzamosan Libanonban is megmutatta (és mutatja meg mind a mai napig), milyen az a „közel-keleti demokrácia”. A Hezbollah sajnálatos visszaszorulásával pedig az utolsó akadály is elhárult a zsidók előtt, hogy egyre agresszívabb formában inzultálják szomszédukat. Semmilyen tűzszünetet, semmilyen fegyvernyugvást nem tartanak be, újabb és újabb, mondvacsinált indokkal élik ki vérgőzös vágyaikat – csakúgy, mint a palesztinok esetében.

Izrael léténél fogva örök ellenségeskedésre született szomszédaival (is), ezen pedig sajnos nem változtat az a tény sem, hogy XIV. Leó pápa Libanonba látogatott vasárnap, ahol egészen keddig tartózkodik. Az egyházfő „az intolerancia és az erőszak elleni küzdelemre szólította fel a libanoni vallási vezetőket”, melyet nem tudok nem úgy értelmezni, hogy az „intolerancia és az erőszak” megtestesítői az izraeli népirtók – még akkor sem, ha ő nem így értette.

XIV. Leó kifejezetten pozitívan nyilatkozott Libanonról és az országban élőkről. Nem csak keresztényekkel, hanem más vallási vezetőkkel is találkozott, Ali el-Hátib, a libanoni legfelsőbb síita tanács alelnöke pedig egyenesen arra kérte a pápát, nyújtson védelmet híveinek az izraeli támadásokkal szemben.

A pápa jól látja, Libanonban valóban a békés egymás mellett élés a jellemző, azonban ezt a békét pontosan azok veszélyeztetik, akik a nyugati világot azzal a hazugsággal etetik, hogy ők védik meg az európai civilizációt. A háborús bűnös Izrael mind a mai napig nem lett elszámoltatva sem a palesztinok ellen elkövetett atrocitásokért, sem Libanon bombázásáért, vagy éppen az emlékezetes csipogós akció miatt sem, mely kifejezetten a Hezbollahot célozta meg.



Ami máshol genocídium, náluk "antiszemitizmus"

Amikor Libanonban arra kérik a pápát, hogy nyújtson védelmet a keresztényeknek, valóban azt (is) kérik tőle, hogy emelje fel szavát az izraeli terrorizmus ellen.

Persze, a Vatikánnak nincs hadserege, de ha jobban belegondolunk, akik eddig a nemzetközi porondon bírálni merték Izraelt, szintén szavak szintjén tették, melyeknek semmilyen következménye nem volt. Azonban, ha a katolikus világ feje tenné ugyanezt, azzal új fejezet nyílhatna, és a filoszemitizmus terjedését is gátolhatná. Kevés rá az esély.

XIV. Leó vasárnap a Törökországból Libanonba tartó gépen erősítette meg , hogy a Vatikán szerint az izraeli-palesztin konfliktus egyetlen megoldása egy önálló palesztin állam lehet, erről persze a háborús bűnös Netanjahu hallani sem akar, pedig a Vatikán a közvetítői szerepet is felajánlotta.

Mindannyian tudjuk, hogy Izrael jelenleg még mindig nem fogadja el ezt a megoldást, de mi ezt tartjuk az egyetlen megoldásnak – jelentette ki a pápa.

Azonban azt is hozzáfűzte, hogy „mi is Izrael barátai vagyunk, és arra törekszünk, hogy közvetítőként segítsünk a két félnek abban, hogy mindenki számára igazságos megoldást találjanak”, amely sajnos jelzi, hogy kellően radikális elmozdulás a pápai kommunikációban sem található.

Pedig az izraeli agresszió felszámolásához sokkal erélyesebb fellépésre, és óriási szemléletváltásra lenne szükség, mielőtt háborúba és káoszba taszítják az egész Közel-Keletet.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info