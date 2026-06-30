Publicisztika, Anyaország :: 2026. június 30. 12:54 ::

Irány a harmadik út!

A közelmúltban a Gallup nemzetközi kutatóintézet egy felmérést végzett, ahol azt vizsgálták, mennyire elkötelezettek a munkavállalók a munkahelyeik iránt. 140 országban vizsgálták a kérdést, és csak 20% jött ki eredményként. Azt, hogy Magyarországon ez az arány mennyi, arról nincs pontos információink, de vélelmezem, hogy nem az átlag feletti. Látszólag ez csak egy számadat, én viszont számos következtetést le tudok mindebből vonni. És fogok is.

Azok, akik nem elkötelezettek a munkahelyük iránt, az úgynevezett „csendes felmondás” állapotában vannak, ami azt jelenti, hogy fejben már felmondtak, csak éppen még ilyen-olyan okokból nem léptek a tettek mezejére. Magyarországon világos, ennek mi az oka, szállóige a „máshol sem jobb”, ezért nehezebben szánják rá az emberek magukat a váltásra. Főként úgy, hogy nagyon sokaknak vannak hiteleik, érthető, ha a biztos rosszból nem ugranak át a bizonytalanba. De ettől ez a jelenség még nem jó, sőt, valami egészen elképesztő módon mételyezi a lelket. Ezáltal pedig nem csodálkozhatunk azon, hogy a magyar társadalom mentális állapota rendkívül megtépázott, depresszív hangulatú, és nem bízik a jövőjében.

Hogyan is tehetné, ha milliók kelnek fel napi szinten úgy, hogy ahová hajnalban, reggel bemennek, ott nem érzik jól magukat?

A problémákat azonosítani nem túl bonyolult feladat, mindezeknek oka a gyenge fizetések, rossz munkakörülmények, és az, hogy lényegében nincs jelentős érdekképviseleti (szakszervezeti) lehetőségük a dolgozóknak.

De ez nem a véletlen műve, ugyanis a rendszerváltás óta eltelt évtizedekben valamennyi kormány neoliberális-kapitalista gazdaságpolitikát folytatott, amely minden esetben a nagytőke oldalára állt a dolgozókkal, a munkavállalói jogokkal szemben.

Látszólag ehhez az egészhez nem kapcsolódik a jelenleg is zajló úgynevezett „Pride” körüli hisztéria, valójában azonban jól rámutat arra, hogy történelmi viszonylatban a baloldal (immár sokadjára) hogyan árulta a dolgozókat. Ahogy Nyugat-Európában, úgy Magyarországon sem foglalkoznak látható módon e kérdéskörrel, ellenben ebbe az idióta „identitáspolitikába” rendre beleállnak. Most nézem, hogy a már halálán lévő DK egyik alelnöke is azzal van elfoglalva, hogy miképpen álljon ki a deviánsok jogai mellett. Az a párt, amelyik úgy hirdette magát, hogy baloldali képviseletet nyújt. Tökéletes választ adtak erre a választók.

Persze a korrektség kedvéért azt tegyük hozzá, hogy akadnak – hazánkban is – kisebb, marginálisabb neomarxista csoportok, akik igyekeznek gondot fordítani a dolgozók helyzetével való foglalatosságra, azonban történelmi viszonylatban az ő idejük lejárt.

De mi a helyzet a jobboldallal?

Azt látjuk, hogy, bár már 20. századi értelemben nem fedezhetők fel a klasszikus társadalmi osztályok, elhomályosodtak az „osztályöntudatok”, de a végletekig nem oldódott fel még így sem minden, ugyanis van határvonal az értékteremtő, értékmegőrző- és közvetítő munkát végzők és azok között, akik egyik kategóriába sem tartoznak. Van különbség a dolgozó magyarok és a társadalmat romboló elemek között. Ez a dolgozói réteg igen jelentős számban vándorolt Európában is a szélsőjobboldalinak mondott pártok mögé, mellé, míg a baloldal el volt inkább foglalva a különböző – valóságban sokszor nem is létező – szexuális kisebbségek „jogaival”, a migránsok pátyolgatásával.

De időről időre óhatatlanul felmerülnek a kérdések még jobboldalon is: ez mennyiben esetleges, mennyiben feladata ez a jobboldalnak? Hogy nem csak azért „kell” ezzel is foglalkozni, „mert a baloldal már nem teszi?” Látom ezeket a bizonytalanságokat, és éppen ezért egy nagyon tudatos továbblépésre és a történelem kihívásaihoz való igazodásra van szükség. De mit is jelent ez?

1945 után a konzervatív jobboldal Nyugat-Európában nem tudta útját állni az 1968-as kultúrmarxista (Frankfurti Iskola köre) metapolitikai térbe való benyomulásának és csendes hatalomátvételének. Ez a konzervatív jobboldal sokkal inkább működött egyfajta másodlagos baloldalként, díszletként, amely csak olyan mértékben mert jobboldali lenni, olyan példaképeket és ideákat mert felvállalni, amelyeket a baloldal még megengedett nekik. Bukásuk borítékolható volt.

A Szovjetunió összeomlása után a 20. század másik totalitárius ideológiai „játékosa” is kiszállt a meccsből, így érkeztünk el a „történelem végéhez”, ahol is a baloldali jegyeket a liberális demokráciában feloldandó „világfalu” elvre épülő globalizmus vette át. Amely velejéig kapitalista volt, magán hordozva a kapitalizmus minden materialisztikus vonását.

A „történelem vége” természetesen nem jött el, ez a nyugati világban burjánzó korszellem egyre elmebetegebb méreteket öltött, megszületett a woke, és ezzel szemben a jobboldal reakciója, az Egyesült Államokban például az ún. alt-right, és nálunk, Európában is számos válfaja. Ez a konzervatív „ellentámadás” tart most már hosszú évek óta, de az áttörés csak-csak nem akar megtörténni. (Az, hogy Magyarországon most éppen mi zajlik, abba bele se menjünk.)

Ezeknek a jobboldali törekvéseknek vannak pozitív és a mi szemszögünkből nézve el nem fogadható tendenciái is. De jelen írás fókusza azon van, ki lesz az, amelyik megszervezi a dolgozókat, azokat, akik a társadalom gerincét alkotják. S miután beláttuk, hogy a baloldal leszerepelt, a liberálisok számára nem is volt kérdés, adódik a kérdés: mit tudunk tenni? A fősodratú konzervatív jobboldal viszont – meggyőződésem szerint – mélyen kapitalista beidegződései miatt egy bizonyos ponton túl nem tud lépni. A különböző radikális nemzeti irányzatok viszont igen, mert potenciálisan bennük van az elvi lehetőség.

És ezt a lehetőséget kell nekünk megragadni, és kijelölni a harmadik utat immár nem csak aktuálpolitikai pozicionálás tekintetében, hanem annál mélyebben, világnézeti szinten is. Se nem szélsőséges individualizmus, se nem kollektivizmus, hanem az egyén és a közösség összehangolása azt a szempontot figyelembe véve, hogy az első a közösség, tehát a dolgozó nemzet. A materialista baloldalt továbbra is elutasítva, de antikapitalista (amely a globalizmus gazdasági szerkezete) és forradalmi, de nem a romboló, ösztönszerű forradalmiság, hanem az erkölcsileg és szellemileg építő, forradalmi tettvágy.

Átmeneti korszakban élünk, főként a közösségi média miatt a három másodperces „érzetek világában”, nehéz és hálátlan feladat is ideológiákról beszélni. De korszellemek mindig voltak és lesznek is, nem vindikálom a jogot magamnak arra, hogy megmondjam, a fentieknek mi lesz a konkrét megnevezése és formája, azt viszont – ha csak alap szinten is – de felvázoltam, melyeknek kellene lenniük az irányoknak.

Irány a harmadik út!

Lantos János – Kuruc.info