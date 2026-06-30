Külföld :: 2026. június 30. 13:52 ::

Megölték a Forradalmi Gárda két tagját Iránban

Ismeretlen fegyveresek lelőtték az iráni Forradalmi Gárda két tagját, két másikat pedig megsebesítettek az ország nyugati részén lévő Kermánsáh tartományban - jelentette az iráni állami média kedden.

A tájékoztatás szerint a fegyveresek hétfő este nyitottak tüzet a gárda tagjaira otthonuk előtt.

A gyilkosságokat Teherán terrorcselekménynek minősítette, a hatóságok pedig azt közölték, hogy az ügyben nyomozás indult.

A norvégiai székhelyű Hengaw kurd jogvédő szervezet úgy tudja, a lövöldözés elkövetőjeként egy újonnan alakult, Xori Hiwa (A Remény Napja) nevű kurd fegyveres szervezet jelentkezett, amely megerősítette, hogy célpontjai a Forradalmi Gárda tagjai voltak, akiket azzal vádol, hogy részt vettek a 2022-ben, egy kurd nő, Mahsza Amini halála után kitört, később országos méretűvé duzzadt kormányellenes tiltakozások leverésében.

Aminit Teheránban, a nőkre vonatkozó öltözködési szabályok megsértése miatt vették őrizetbe a hatóságok, a fogságban pedig családja és jogvédő szervezetek szerint gyakorlatilag agyonverték. Az iráni hatóságok ezt tagadják, azt állítva, hogy Amini halálát "egy gyerekkori sebészeti beavatkozás utóhatása" okozta.

(MTI)