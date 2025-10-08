Friss hírek :: 2025. október 8. 11:37 ::

Magyar Péter szerint óriási siker a máris feltört Tisza Világ alkalmazás

Óriási siker lett három hét alatt a Tisza Világ applikáció: több mint 300 ezer felhasználó, több száz új Tisza Sziget, több ezer új önkéntes - közölte a Tisza Párt elnöke szerdán az MTI-vel.

Magyar Péter a pártja által eljuttatott közleményében az áll, hogy a "hatalom támadása" ismét kontraproduktív volt, mert "az applikáció elleni lejáratási kísérlet több tízezer új letöltést hozott". Hozzátette, hogy nem véletlenül "pánikolnak" Orbánék, pontosan tudják, hogy egy jól szervezett önkéntes hálózattal és egy hatalmassá duzzadó online közösséggel nem tudják felvenni a versenyt.

"És mit tesz egy rettegő hatalom? Támad és minden rendelkezésére álló fegyvert bevet. Eddig is tudtuk, hogy mindennel támadni fognak, most pedig már azt is látjuk, hogy bármilyen bűncselekményre képesek. Tudtuk, hogy bevetik a propaganda mellett a titkosszolgálatokat is" - fogalmazott a politikus.

Úgy folytatta, hogy a Tisza Világ elleni támadás, mások adatainak nyilvánosságra hozatala súlyos bűncselekmény. A szükséges eljárásokat megindítjuk. Az informatikai rendszereink védelmét tovább erősítjük, és mindenkit megvédünk az esetleges támadásoktól és Orbán Viktor személyes bosszújától" - emelte ki Magyar Péter.