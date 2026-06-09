Háború :: 2026. június 9. 18:40 ::

Gázai fegyverzetleszerelési testület létrehozásában állapodtak meg a palesztinok

Az érintett palesztin mozgalmak képviselői megállapodtak arról, hogy a Gázai övezet fegyveres csoportjai fegyvereik egy részét átadják egy e célra létrehozandó palesztin testületnek - közölték a témáról Kairóban zajló tárgyalásokon részt vevő palesztin tisztviselők kedden az AFP francia hírügynökséggel.

A javaslat várhatóan nem lesz elfogadható Izrael számára, amely a Gázai övezet teljes leszerelését követeli, mindenekelőtt a Hamász lefegyverzését. Ugyanakkor a kairói palesztinközi tárgyalásokon részt vevők közül többen reményüket fejezték ki, hogy a kezdeményezés segíthet feloldani a Gáza jövőjéről folytatott, hónapok óta holtponton lévő tárgyalásokat.

A Hamász tisztségviselője, Táher an-Nunu kijelentette: az elmúlt napokban "kézzelfogható előrelépés" történt, és úgy értékelte, hogy a palesztin mozgalmak felelős választ dolgoztak ki.

Az elképzelés szerint fegyvereket egy e célra létrehozandó palesztin intézmény venné át, amelyet a különböző palesztin politikai tömörülések is elfogadnak. A mozgalmak ugyanakkor elutasítják a teljes leszereléssel kapcsolatos izraeli elképzeléseket - közölte több, névtelenséget kérő forrás.

"Egyiptom és a közvetítők most azon vannak, hogy kidolgozzanak egy új, elfogadható megfogalmazást, amely figyelembe veszi a kialakult konszenzust" - fogalmazott az egyik résztvevő.

Egy másik, a tárgyalásokon részt vevő palesztin megerősítette, hogy az egyiptomi és katari közvetítők kedvezően fogadták ezt a megközelítést.

"A Hamász a fegyverek kérdését Izrael teljes gázai kivonulásához és Gáza újjáépítéséhez köti" - kommentálta egy palesztin vezető a tárgyalásokat.

A Hamász korábban már többször kijelentette, hogy nem zárkózik el fegyverkészlete egy részének átadásától, de kizárólag egy palesztin politikai folyamat keretében. A szervezet korábbi vezető tisztségviselője, Háled Mesál a fegyverzet "befagyasztásáról" vagy "raktározásáról" is beszélt, amit Izrael azonnal elutasított.

(MTI nyomán)