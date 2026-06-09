Háború :: 2026. június 9. 14:41 ::

Ukrán védelmi tárca: az oroszok kazettás harci részt szereltek a Kalibr rakétákba

Az ukrán védelmi minisztérium szakértői idén alapvető változást észleltek az Oroszország által Ukrajna ellen indított Kalibr manőverező robotrepülőgépekben: a tavasszal lelőtt rakétákban első alkalommal kazettás harci részt találtak - hozta nyilvánosságra kedden a tárca.

A minisztérium a honlapján közölte, hogy a 2022-től 2026 elejéig alkalmazott Kalibr rakéták harci része repeszromboló robbanófejjel volt ellátva. "Az ellenség utóbb azért szerelt ezekbe kazettás harci részt, hogy növelje a pusztítási területet, és a rakétát szétszórtan elhelyezkedő célpontok ellen alkalmazhassa" - hangsúlyozták a közleményben.

(MTI)