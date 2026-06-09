Anyaország :: 2026. június 9. 21:03 ::

Börtönnel is büntethető lesz a valótlan vagyonnyilatkozat

Akár két év börtönnel is büntethető lesz, ha valaki szándékosan, súlyosan valótlan vagyonnyilatkozatot tesz - mondta Magyar Péter miniszterelnök kedden az ATV Egyenes beszéd című műsorában.

A kormányfő közlése szerint a kabinet kedd este terjeszti be azt a mintegy ötvenoldalas korrupcióellenes és átláthatósági törvénycsomagot, amely megerősítené az Integritás Hatóság jogköreit is.

Hozzátette, jóval erősebb lesz az Integritás Hatóság jogköre, vizsgálhatja például a családtagok vagyonnyilatkozatait is, bár azok nem kerülhetnek nyilvánosságra, valamint kezdeményezhetné állami vezetők elmozdítását, ha törvénytelen vagyonszerzést lát.

Hozzátette: "innentől fogva már érdekesek lesznek a vagyonnyilatkozatok".

Még egyszer meg fogja keresni a köztársasági elnököt

Magyar Péter még egyszer meg fogja keresni Sulyok Tamás köztársasági elnököt, és négyszemközti találkozót kezdeményez a lemondása érdekében.

A kormányfő a műsorvezető arra a felvetésére, miszerint a Sulyok Tamás "eltávolításával" kapcsolatos ügy láthatóan megállt, nemmel felelt, hozzátéve, hogy "erre adtak felhatalmazást a magyar emberek", és benne volt a vállalásaik között, hogy a jogállam leépítését csendben végignéző "bábok nem maradhatnak".

Emlékeztetett, hogy ezért beszélt Sulyok Tamással korábban, aki eleinte nyitottnak is bizonyult a kérésre, "aztán végül valamilyen oknál fogva" mégis ragaszkodott a székéhez.

Leszögezte: elszántsága mit sem változott, s mivel "szeretné megóvni a magyar jogállamot", még egyszer meg fogja keresni a köztárasági elnököt, és meg fogja kérni, hogy négyszemközt üljenek le.

"Fogok vele még egyszer beszélni, lehet, hogy újdonságot is tudok neki mondani, és nagyon remélem, hogy meg tudunk állapodni" - jelentette ki, kitérve arra, hogy ha nem, akkor rövidesen el fognak járni az eredeti célnak megfelelően.

Négy év alatt 50 milliárd forintot spórolhatnak a képviselői fizetések csökkentésével



A képviselői fizetések és a havi képviselői költségkeret csökkentésével négy év alatt minimum 50 milliárd forint megspórolható - mondta a miniszterelnök az ATV műsorában.

Magyar Péter kiemelte: örömteli volt, hogy a költségcsökkentésre irányuló javaslatot a parlament egyhangúlag szavazta meg.

Mint mondta, az ellenzék nincs hozzászokva, hogy olyan javaslatok vannak, amik jobbító szándékúak, és a magyar emberek érdekeit szolgálják.

A kérdés inkább az - folytatta -, hogy eddig miért nem lépték meg a képviselői fizetések csökkentését. "Elképesztő pénzszórás ment" - fogalmazott.

Bölcs módosítás született a devizahiteles perek rendezésének ügyében

A miniszterelnök szerint bölcs módosítás született a devizahiteles perek rendezésének ügyében. Magyar Péter azt mondta, büszke arra, hogy a kormány ezt pár hét alatt teljesítette.

Hangsúlyozta: a tisztességtelen fogyasztói szerződések jogkövetkezményeit rendező törvények felülvizsgálatáról szóló törvényjavaslat nem a végleges megoldás, de időt lehet vele nyerni.

Mint mondta: ebben az ügyben átfogó jogalkotási folyamat indul az igazságügyi miniszter, a bankok, a devizahitelesek képviselői és a bíróságok képviselőivel.

A Tisza ez irányú javaslatát egyhangúlag fogadta el a parlament, és azok a képviselők is igen gombot nyomtak, akiknek ez eszébe sem jutott, vagy leszavaztak ilyen irányú javaslatokat - fogalmazott Magyar Péter.

A Visegrádi négyek, az erős Közép-Európa visszaállítása a magyar külpolitika prioritása



A Visegrádi négyek (V4), az erős Közép-Európa visszaállítása a magyar külpolitika prioritása - mondta Magyar.

A kormányfő azt mondta, sok hibája volt az utóbbi évek külpolitikájának, az egyik a magyar-lengyel szövetség, barátság veszélyeztetése és a Visegrádi négyek szoros egyeztetésének elmaradása.

Varsói, bécsi, berlini és párizsi látogatása kapcsán arról beszélt, hogy az Európai Unió Magyarország legfontosabb gazdasági, Németország a legfontosabb kereskedelmi partnere, a legtöbb, Magyarországon munkahelyeket teremtő cég német, de a franciák és osztrákok is előkelő helyen vannak.

"A feladatunk az, hogy Közép-Európában sokkal szorosabb szövetségi rendszert hozzunk létre, nemcsak a V4-ekkel, hanem Ausztriával, Szlovéniával, Horvátországgal, Romániával kibővülve" - jelentette ki Magyar Péter.

(MTI nyomán)