Anyaország :: 2026. június 9. 16:05 ::

Robbanás történt a Debreceni Egyetemen, egy ember súlyos égési sérülést szenvedett

Súlyos égési sérülést szenvedett egy munkás a Debreceni Egyetem egyik épületének felújításakor hétfőn délután - közölte az intézmény sajtóközpontja az MTI megkeresésére kedden.

Az egyetem közölte: a Kémia épület felújításához kapcsolódóan, egy tervezett áramszünettel járó munka során elektromos zárlat miatt "robbanásszerű ívkisülés" történt, amelynek következtében az elektromos szekrényben lévő kábelek elégtek. Hozzátették: az épületben tartózkodók biztonságban el tudták hagyni a helyszínt, a tűzoltók kiszellőztették és átvizsgálták a területet, más beavatkozásra nem volt szükség.

A baleset során ugyanakkor a kivitelező cég egyik dolgozója súlyos égési sérüléseket szenvedett, őt kórházba vitték. Állapota jelenleg stabil.