Háború :: 2026. június 9. 08:21 ::

Lezuhant az amerikai hadsereg egyik Apache típusú helikoptere a Hormuzi-szoros közelében

Az amerikai hadsereg egyik Apache típusú harci helikoptere lezuhant a Hormuzi-szoros közelében, Donald Trump amerikai elnök szerint a fedélzeten tartózkodó legénység két tagja "remekül van".

Trump azt mondta: "senki sem sérült meg". Hozzátette, hogy a kormány kedden jelentést fog kiadni az ügyben történtekről.





Helikopterde bulunan iki mürettebat güvenli şekilde kurtarıldı.



-NYT ABD Kara Kuvvetleri’ne ait Apache taarruz helikopteri, Hürmüz Boğazı yakınlarında düştü.Helikopterde bulunan iki mürettebat güvenli şekilde kurtarıldı.-NYT pic.twitter.com/wron3zV2bs June 9, 2026

A New York Times című amerikai lap hétfőn késő este arról számolt be, hogy hétfőn az amerikai hadsereg egyik Apache típusú harci helikoptere lezuhant le a Hormuzi-szoros közelében, és a két pilótát biztonságban kimentették. A lapértesülés szerint egyelőre nem világos, hogy a helikoptert az iráni hadsereg lőtte-e le, műszaki meghibásodás történt, vagy valamilyen más probléma merült fel.

(MTI)